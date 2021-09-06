Почему сотням больниц в Украине урезали финансирование

Несмотря на бушующий коронавирус в Украине в 2021 году 1318 больницам существенно урезали финансирование. Об этом стало известно из отчета Национальной службы здоровья Украины.

Больница в Украине, фото с открытых источников

Больше всего финансирование урезали городской клинической больнице №4 города Днепр — 58 миллионов, Александровской больнице в Киеве — 50 миллионов, и "Укрзализныце", которая имеет свою сеть лечебных заведений, — 43 миллиона. Также на 30-37 миллионов гривен меньше получили территориальные медобъединения в Краматорске и Бердянске, Одесский областной и Киевский областной онкодиспансеры, больница имени Мечникова в Днепре, центральная районная больница города Надвирна и Винницкая городская больница №1.



Урезание финансирования оборачивается задержками зарплат персоналу.





Ранее портал "Комментарии" информировал, что в одной из европейских стран уберут из больниц невакцинированных работников. Минздрав Греции решился на такие действия, несмотря на угрозу потерять около 10 тыс. медицинских работников. Тем не менее в министерстве выразили уверенность в том, что недостаток кадров пациенты на себе не почувствуют.

Напомним, что после прививки от COVID вакциной AstraZeneca умер известный греческий стилист Насос Катрис. Медики, которые забирали тело стилиста в морг, сделали предположение, что смерть мужчины могла наступить в результате побочных эффектов от препарата.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Греции возвели 40-километровую стену на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию граждан из стран Ближнего Востока. Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что Греция способна сдержать неконтролируемое движение мигрантов.

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