Новые штаммы COVID-19: врачи рассказали, какие симптомы могут появиться у вакцинированных

Вакцинированные пациенты могут инфицироваться новыми штаммами. Симптомы заболевания у них будут другими, а болезнь пройдет легко и малозаметно. У людей с прививками новый штамм Омикрон может вызвать два симптома. Об этом сообщает Medikforum, ссылаясь на исследования британских участников проекта ZOE COVID Symptom Study.

Медики рассказали о симптомах нового штамма (фото из открытых источников)

Новое заболевание обладает способностью к большому количеству мутаций. Поэтому медики опасаются, что штамм будет ускользать от иммунитета, который пациенты имеют с вакцинами.

Больные, которые выздоровели от других штаммов коронавируса, также могут заразиться новой болезнью. Поэтому медики советуют следить за симптомами, которые проявляются у тех, кто имеет прививку.

Как утверждают ученые из Великобритании, у людей, которые получили вакцинацию, могут проявиться два симптома: длительные во времени кашель и чихание. Сразу нужно сделать тест. Чтобы не вызвать заболевания у жителей, которые находятся рядом с вами.

Ведь кашель способствует распространению нового штамма. Поэтому обязательны маски, частая процедура мытья рук – это все, по выводам ученых, имеет значение.

При инфицировании новым штаммом могут проявить себя и известные всем признаки – потеря обоняния и вкуса.

По информации известного врача Комаровского, новое заболевание обнаружено в ЮАР. Этот опасный вирус совершает атаку на организм с ослабленным иммунитетом из-за приобретенных других болезней.

Ученые продолжают исследовать новое заболевание, ведь сведений о нем практически нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине усилят ограничения из-за нового штамма коронавируса .

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