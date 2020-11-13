Могилев: "Отказ закупать российскую вакцину показал неспособность государства позаботиться о гражданах"

Язык
Coinspot 13.11.2020
BTC/USD
16255.42
ETH/USD
463.32
LTC/USD
63.69
НБУ 13.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Учитывая то, что вакцину от COVID-19 российского производства закупает Евросоюз и Израиль, она доказала свою эффективность и закупать ее Украине необходимо.
Об этом в эфире NEWSONE заявил министр внутренних дел Украины в 2010 — 2011 годах Анатолий Могилев, комментируя слова ведущей о том, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук договорился с российским Президентом Владимиром Путиным о поставках этой вакцины в Украину.
"Страшно то, что мы в медицину вмешиваем политику. Можем покупать в России газ, нефть, другие товары, а вакцину, которая нужна для здоровья людей, почему-то покупать не можем. Потому что мы (Украина, — Ред.) находимся под внешним управлением и эту тему чрезмерно заполитизировали: всё, что российское — "плохое", — отметил эксперт.
По мнению Могилева, если Украина и дальше будет продолжать идти по этому пути, то страна будет падать всё ниже и ниже, поскольку внешнее управление никогда не приводило к развитию того или иного государства.
На реплику ведущего, предположившего, что Президент Украины Владимир Зеленский не желает покупать российскую вакцину от COVID-19 из-за того, что об этом ранее него договорился с российским Президентом лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший глава МВД отметил, что в случае, если государство не заботится о своих гражданах в условиях пандемии COVID-19, люди начинают о себе заботиться сами, добывая вакцину от COVID-19 самыми нереальными путями.
У западных компаний, отметил политик, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от COVID-19 пока только в стадии разработки.
Также Медведчук сообщил о том, что лично он и его семья очень легко перенесли вакцинацию. Кроме того, народный депутат назвал российскую вакцину от COVID-19 самым эффективным средством на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что Россия готова к поставкам вакцины в Украину, однако после того, как поступит соответствующий запрос украинских властей.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине новый антирекорд по заболевшим за последние сутки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости