Комаровский рассказал, передается ли штамм "Дельта" через поверхности

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Хмільовська Інна
Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, что сейчас интересует большинство населения — н аскилькы активно штамм коронавируса "Дельта" может передаваться через поверхности. Можно ли заразиться контактным путем? Оказывается, новый штамм передается настолько же активно, как и коронавирус штамма "Альфа", но его надо меньше. Об этом рассказал доктор на своем сайте Komarovskiy.net.
Коронавирус, фото с открытых источников
По словам педиатра, в начале пандемии ключевым считался контактный способ передачи опасной болезни. Но сейчас все изменилось.
В Украине сегодня зафиксировано 2 тыс. 477 новых случаев COVID-19. Госпитализированы с подтвержденными и подозрительными случаями 787 человек, зафиксировано 44 летальных исхода.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Комаровский раскрыл три секрета о здоровье детей : родителям на заметку. Доктор Комаровский уверен, что ребенок 3-4 лет ежедневно должен получать: ограничение экранного времени — не более 60 минут; физическая активность — примерно 3:00 в день, из них 1:00 активных занятий; хорошее качество сна — 10-13 часов.
Также ранее портал "Комментарии" сообщал, что Комаровский предупредил о "летние" вирусы , вызывающие опасное заболевание. Врач рассказал о вирусах, проявляют себя в летний период и могут привести к такому опасному заболеванию как менингит - это воспаление мягкой и паутинной оболочек мозга. Это заболевание может дать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение. Например, больной может оглохнуть, у него могут появиться приступы эпилепсии, а у детей могут быть проблемы с умственным развитием.
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