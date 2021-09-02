Комаровский рассказал, передается ли штамм "Дельта" через поверхности

Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, что сейчас интересует большинство населения — н аскилькы активно штамм коронавируса "Дельта" может передаваться через поверхности. Можно ли заразиться контактным путем? Оказывается, новый штамм передается настолько же активно, как и коронавирус штамма "Альфа", но его надо меньше. Об этом рассказал доктор на своем сайте Komarovskiy.net.

Коронавирус, фото с открытых источников

По словам педиатра, в начале пандемии ключевым считался контактный способ передачи опасной болезни. Но сейчас все изменилось.

"Контактным путем вирус заражает не более 1% зараженных. Основной путь — аэрозольный. Поэтому я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну, это возможно только тогда, когда какой-то реальный суперраспространитель наплевал на то, а вы немедленно за это что-то вскочили и здесь же потерли себе глаз или начали облизывать. Других способов передачи я реально себе не представляю", — с ноткой иронии сказал врач.

В Украине сегодня зафиксировано 2 тыс. 477 новых случаев COVID-19. Госпитализированы с подтвержденными и подозрительными случаями 787 человек, зафиксировано 44 летальных исхода.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Комаровский раскрыл три секрета о здоровье детей : родителям на заметку. Доктор Комаровский уверен, что ребенок 3-4 лет ежедневно должен получать: ограничение экранного времени — не более 60 минут; физическая активность — примерно 3:00 в день, из них 1:00 активных занятий; хорошее качество сна — 10-13 часов.

Также ранее портал "Комментарии" сообщал, что Комаровский предупредил о "летние" вирусы , вызывающие опасное заболевание. Врач рассказал о вирусах, проявляют себя в летний период и могут привести к такому опасному заболеванию как менингит - это воспаление мягкой и паутинной оболочек мозга. Это заболевание может дать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение. Например, больной может оглохнуть, у него могут появиться приступы эпилепсии, а у детей могут быть проблемы с умственным развитием.



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