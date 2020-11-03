Дождались: названы сроки появление украинской вакцины от COVID-19

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Владимир Лавский
Вакцина от коронавируса украинского производства может появиться через год после проведения всех необходимых исследований. Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.ua.
По словам министра, шесть месяцев украинские ученые проводили доклиническое исследования и подобрали соответствующий антиген, на котором потом строили их.
Более простые процедуры проводились в Украине, добавляет министр. Он также убежден, что следующий процесс разработки вакцины будет проходить в Украине. Предприятия, способные изготовить вакцину, считает Степанов, в Украине есть.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинский производитель рассказал об уникальности лекарства.
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