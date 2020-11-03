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Дождались: названы сроки появление украинской вакцины от COVID-19

Но ждать еще год придется

сегодня, 00:44
Автор:

Владимир Лавский

Вакцина от коронавируса украинского производства может появиться через год после проведения всех необходимых исследований. Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.ua.

Дождались: названы сроки появление украинской вакцины от COVID-19

По словам министра, шесть месяцев украинские ученые проводили доклиническое исследования и подобрали соответствующий антиген, на котором потом строили их.

"Эти доклинические исследования они проводили в лабораториях, расположенных в других странах. Это лаборатории 3 уровня защиты, в Украине их нет. Почему мы так радуемся? Весь доклинический спектр исследований они провели и получили очень хороший результат", — сказал Степанов, уточнив, что исследования проводили в Турции, Франции и Техасском университете.

Более простые процедуры проводились в Украине, добавляет министр. Он также убежден, что следующий процесс разработки вакцины будет проходить в Украине. Предприятия, способные изготовить вакцину, считает Степанов, в Украине есть.

"Сейчас они будут подбираться, может надо будет где-то докупить оборудования. К этому еще надо пройти путь: проверить на токсичность этого антигена, затем изготовить 100 тысяч доз вакцины, и начинать клинические испытания. Разработчики считают, что чтобы перейти к этому надо два-три месяца. Клинические испытания это первая, вторая третья стадии", — пояснил Степанов.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинский производитель рассказал об уникальности лекарства. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/coronavirus/vse-nachinaetsya-s-idei-stepanov-rasskazal-o-razrabotke-ukrainskoy-vakcine-i-nazval-sroki-ee-poyavleniya-1658930.html
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