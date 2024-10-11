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Донорское сердце транспортировали авиацией в Украине на расстояние 700 км

Это помогло спасти жизнь тяжелобольному мужчине

сегодня, 08:31
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Недилько Ксения

Полицейские вертолетом транспортировали из Черкасс в Ковель донорское сердце. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МВД Украины.

Донорское сердце транспортировали авиацией в Украине на расстояние 700 км

Транспортировка донорского сердца. Фото: скриншот из видео МВД Украины

Благодаря профессиональным и оперативным действиям экипажа, донорское сердце преодолело расстояние в 700 км в кратчайшие сроки. Это помогло спасти жизнь тяжелобольному.

Операция прошла успешно, мужчина выздоравливает и благодарит полицейских пилотов.


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мама троих детей смогла жить благодаря трансплантации сердца

Врачи успешно провели трансплантацию сердца многодетной маме. Женщина уже вернулась домой к мужу и трем сыновьям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минздрава.

Людмила живет на Киевщине, ей 41 год. После последних родов у женщины начались проблемы с сердцем. Врачи диагностировали у нее послеродовую кардиомиопатию – довольно редкий тип сердечной недостаточности, при котором ослабляется сердечная мышца. Это приводит к увеличению размеров сердца и нарушению его способности перекачивать кровь.

Первоначально состояние Людмилы пытались стабилизировать с помощью медикаментозной терапии. Но такое поражение сердца необратимо, состояние женщины ухудшалось: врачи сочли, что для спасения нужна трансплантация. Консилиум медиков определил первый статус экстренности — то есть для женщины трансплантация стала жизненно определяющей. Таким пациентам Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) предпочитает распределение органов. Конечно, при совпадении по иммуносовместимости.

Донором для Людмилы стала 50-летняя киевлянка, у которой произошел геморрагический инсульт. Врачи Киевской клинической больницы №4 боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. Родственники приняли решение подарить кому-то шанс на спасение.



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