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Что такое болезнь Крона и какое интересное открытие сделали ученые

Ученые опубликовали результаты исследования мышей, свидетельствующих о связи между стрессом и болезнью Крона

сегодня, 14:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Ученые обнаружили связь между аутоиммунным заболеванием то есть болезнью Крона и стрессовым состоянием. Об этом пишет medicalxpress.

Что такое болезнь Крона и какое интересное открытие сделали ученые

Ученые исследовали влияние стресса на кишечник, фото из открытых источников

Команда исследователей из Университета Макмастера, Института инфекционных заболеваний Майкла Г. ДеГрута и Института исследований здоровья пищеварения семьи Фарнкомба обнаружила связь между стрессом и болезнью Крона.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, описываются исследования, проведенные с мышами. Испытуемых мышей вводили в состояние стресса для экспериментов. Ученые исследовали как стресс влияет на кишечные бактерии, живущие в организме мыши.

Отметим, что болезнь Крона – это аутоиммунное заболевание, при котором происходит воспаление слизистой кишечника, что приводит к проблемам с работой эпителиальных клеток. У больных имеются такие симптомы, как боль, проблемы с приемом пищи, кровь и/или слизь в образцах кала.

У здоровых людей иммунная система способствует нормальной работе желез в кишечнике, выделяющих слизь в достаточном количестве для защиты клеток от вредных микробов. Предыдущие исследования показали, что одним из основных факторов развития заболевания является дисбаланс бактерий в микробиоме кишечника. Ученые же при исследовании мышей обнаружили, что стресс может привести к дисбалансу в работе клеток кишечника и развитию болезни.

Исследования происходили следующим образом. Лабораторных мышей вводили в состоянии стресса, например, не кормили длительное время. Затем измеряли у них уровень гормона стресса и уровень нескольких типов бактерий в их кишечнике. Исследователи обнаружили связь между повышением уровня гормона стресса и увеличением количества некоторых типов кишечных бактерий, в частности Enterobacteriaceae, к которым относится кишечная палочка.

Исследователи предполагают, что стресс приводит к ослаблению иммунитета и способствует размножению вредных типов микробов. И когда такие кишечные бактерии размножаются, они могут причинить вред слизистой кишок, например, вызвать язвы и другие поражения.

Когда они давали испытуемым мышам препараты для уменьшения уровня стресса, количество вредных бактерий уменьшалось, а вместе с ними исчезали и симптомы болезни Крона.

Исследования в данной сфере еще продолжаются. Ученые предполагают, что когда-то их работа сможет помочь создать новые способы лечения людей, страдающих болезнью Крона.

Как сообщал портал "Комментарии", исследователи обнаружили незначительное изменение в продолжительности цикла у женщин, получивших прививку от COVID-19.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2022-01-link-stress-crohn-disease.html
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