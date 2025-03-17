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Зубной камень теперь можно удалить в домашних условиях: какой напиток поможет

Напиток на основе лимона может стать настоящим спасением

сегодня, 10:18
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Кравцев Сергей

Накопление зубного камня и зубного налета является распространенной проблемой, которая может повлиять на здоровье ротовой полости и привести к более серьезным проблемам, если ее не лечить должным образом. К счастью, существуют домашние средства, которые могут помочь справиться с этой проблемой, и одним из самых эффективных является напиток на основе лимона.

Зубной камень теперь можно удалить в домашних условиях: какой напиток поможет

Налет на зубах. Фото: из открытых источников

Выжмите сок лимона в чашку. К лимонному соку добавьте чашку теплой воды. Если вы хотите усилить эффект очищения, добавьте чайную ложку пищевой соды. Этот ингредиент поможет нейтрализовать кислотность лимона и окажет мягкое абразивное действие для удаления налета. Подсластите медом, если хотите; помимо улучшения вкуса, мед обладает антибактериальными свойствами. Смешайте все ингредиенты до полного их растворения.

Все дело в том, что лимон известен своим высоким содержанием витамина С и антибактериальными свойствами. Его естественная кислотность помогает расщеплять зубной налет, облегчая его удаление. Кроме того, лимон стимулирует выработку слюны, что является ключевым фактором здоровья ротовой полости, поскольку слюна помогает нейтрализовать кислоты в ротовой полости и устранить бактерии.

Однако важно отметить, что лимонная кислота в лимоне может быть агрессивной для зубной эмали, если потреблять ее в избытке или в неразбавленном виде. То есть даже в этом способе важна умеренность.

Поэтому важно употреблять его в умеренных количествах и придерживаться некоторых рекомендаций для защиты зубов.

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Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/world-news/2025/03/14/67d44b8646163f01698b4575.html
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