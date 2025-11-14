Зеленый чай необходимо употреблять утром: эксперты удивили заявлением

Зеленый чай становится все более популярным утренним напитком не только в Азии, но и в Украине, где люди ищут мягкий способ активизировать организм в период повышенного стресса и тревожности. Эксперты превентивной медицины и нутрициологи отмечают, что его влияние на нервную систему и обмен веществ имеет научную основу. В отличие от кофе, часто действующего резко, зеленый чай обеспечивает плавный переход к рабочему ритму без ощущения напряжения.

Фото: из открытых источников

Почему стоит пить зеленый чай именно с утра.

Основное преимущество напитка – сочетание природного кофеина и аминокислоты L-теанина. Кофеин обеспечивает легкое пробуждение, а L-теанин – мягкое успокоение и снижение уровня стресса. Благодаря этому организм активизируется без резких перепадов давления или ощущения внутреннего "форсажа".

Умеренное количество кофеина (20-35 мг в чашке) не провоцирует дрожь, ускоренное сердцебиение или энергетические "провалы", как это бывает после крепкого кофе. Многие люди отмечают, что после перехода на зеленый чай они чувствуют себя бодрыми, но более спокойными – это особенно важно для людей со стрессовой чувствительностью.

Польза для тела и мозга

Зеленый чай усиливает термогенез — естественное сжигание калорий и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Комбинация кофеина и L-теанина улучшает концентрацию, память и быстроту мышления, а регулярное употребление напитка ассоциируется с замедлением возрастных когнитивных изменений.

Антиоксиданты – катехины и флавоноиды – уменьшают воспаление, улучшают микроциркуляцию и придают коже более свежий вид.

Важным остается и психологический эффект: спокойный утренний ритуал заваривания чая создает "якорь стабильности", помогая снижать тревожность и легче входить в активный день.

Чтобы получить максимум пользы, специалисты советуют заваривать чай при 80–85°C, не пить его натощак при проблемах с желудком и ограничиваться 2–3 чашками до обеда.

Ранее "Комментарии" писали , что яблоки — один из самых популярных фруктов в мире, и их польза для организма трудно переоценить. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, но особенно ценна их клетчатка. По данным USDA, среднее яблоко содержит примерно 4–5 г клетчатки. Регулярное ежедневное употребление одного яблока помогает приблизиться к рекомендованной дневной норме — 25-38 г клетчатки, отмечает Eatingwell.