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Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса

Президент во время выступления перед парламентариями поднял вопрос легализации медицинской марихуаны

сегодня, 16:29
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию производства лекарств из каннабиса. Об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде. Об этом сообщают "Комментарии". Парламентарии встретили предложение Зеленского аплодисментами.

Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса

Марихуана или каннабис

При этом Зеленский отметил, что препараты на базе каннабиса должны быть отечественного производства и будут использоваться для лечения ветеранов войны и других пострадавших от боевых действий.


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"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или непривычными они ни казались бы для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам — всем нашим гражданам, украинцам и украинкам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, — заявил Владимир Зеленский.- Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское, украинское производство.

В настоящее время распространение, продажа или хранение марихуаны в Украине незаконно. Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список "Особо опасные наркотические средства, обращение которых запрещено". В зависимости от обнаруженного при обыске количества квалифицируют: до 5 г – небольшой размер, 500–2500 – большой размер, 2500 и выше – особенно большой размер. Хранение до 5 г предполагает административную ответственность, более 5 г — уголовную.

Незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве до 10 растений в Украине — влекут наложение штрафа от 18 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно выращиваемых наркосодержащих растений.

Сейчас употребление каннабиса по рецепту врача легально в большинстве стран Европы, Южной и Северной Америки.

Тем временем, жителей Николаева призывают сделать запас пищи и воды.

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