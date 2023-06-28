Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию производства лекарств из каннабиса. Об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде. Об этом сообщают "Комментарии". Парламентарии встретили предложение Зеленского аплодисментами.

Марихуана или каннабис

При этом Зеленский отметил, что препараты на базе каннабиса должны быть отечественного производства и будут использоваться для лечения ветеранов войны и других пострадавших от боевых действий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или непривычными они ни казались бы для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам — всем нашим гражданам, украинцам и украинкам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, — заявил Владимир Зеленский.- Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское, украинское производство.

В настоящее время распространение, продажа или хранение марихуаны в Украине незаконно. Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список "Особо опасные наркотические средства, обращение которых запрещено". В зависимости от обнаруженного при обыске количества квалифицируют: до 5 г – небольшой размер, 500–2500 – большой размер, 2500 и выше – особенно большой размер. Хранение до 5 г предполагает административную ответственность, более 5 г — уголовную.

Незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве до 10 растений в Украине — влекут наложение штрафа от 18 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно выращиваемых наркосодержащих растений.

Сейчас употребление каннабиса по рецепту врача легально в большинстве стран Европы, Южной и Северной Америки.

Тем временем, жителей Николаева призывают сделать запас пищи и воды.

Швейцария шокировала решением по реэкспорту почти сотни танков Leopard.

А СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Краматорску.