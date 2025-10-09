Защищает от простуды и не только: поразительные факты о пользе красного лука

Красный лук – это не только яркое украшение для блюд, но и овощ с активными биологическими свойствами. Ее регулярное употребление может оказывать положительное влияние на иммунитет, уровень сахара в крови и бактериальный баланс. Однако, как и любой продукт, он имеет свои ограничения – избыточное количество может вызвать дискомфорт с желудочно-кишечным трактом.

Возможно обострение изжоги и кислотного рефлюкса

Красный лук способен усиливать симптомы кислотного рефлюкса – состояния, при котором кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая жжение в груди. Особенно это заметно после употребления острых или жирных блюд с добавлением большого количества сырого лука.

Врачи советуют людям с подобными симптомами избегать не только лука, но и цитрусовых, алкоголя, томатов и пряностей.

Антибактериальный эффект

Исследования показывают, что активные вещества в красном луке обладают способностью подавлять рост определенных бактерий, в частности E. coli и Staphylococcus aureus. Особенно выделяется кверцетин – антиоксидантное соединение, которое согласно лабораторным данным также может влиять на Helicobacter pylori, ассоциирующееся с язвой желудка.

Возможно негативное влияние при СПК

Для людей с синдромом раздраженного кишечника (СПК) избыток красного лука может усилить симптомы – вздутие, спазмы, боль, метеоризм, диарею или запоры. Это связано с наличием ферментированных углеводов, трудно усваиваемых некоторыми людьми. К "проблемным" продуктам в этом случае также относятся чеснок, кофе и капуста.

Контроль уровня сахара в крови

Одним из наиболее исследованных свойств красного лука является его способность помогать регулировать уровень глюкозы в крови. По данным некоторых клинических исследований, у пациентов с диабетом 2 типа после потребления 100 г лука уровень сахара натощак снижался на значительную величину – примерно на 40 мг/дл.

Кверцетин также играет роль здесь: он может влиять на клетки печени, кишечника и поджелудочной, активируя механизмы, регулирующие обмен глюкозы.

