Вылечит от множества болезней и поможет похудеть: раскрыто впечатляющие свойства полезной травы

Иван-чай, или пористый узколистный, давно известен как полезный травяной напиток, не содержащий кофеина и пуриновых кислот. Это делает его прекрасной альтернативой обычному черному или зеленому чаю. Этот напиток содержит большое количество витамина С, превышая по его содержанию даже лимон и шиповник, а также витамины группы В, железо, медь и марганец. Благодаря такому богатому составу иван-чай оказывает комплексное положительное влияние на организм.

Фото: из открытых источников

Одним из главных свойств иван-чая является противовоспалительное и антибактериальное действие. Содержащиеся в напитке дубильные вещества и флавоноиды помогают бороться с воспалениями и вредными микроорганизмами, что особенно полезно при заболеваниях горла, слизистых рта и желудка. Кроме того, этот чай, естественно, успокаивает нервную систему, помогая снять стресс, тревогу и улучшить качество сна без эффекта сонливости или зависимости.

Важным преимуществом иван-чая является его положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Входящие в состав слизистые вещества обволакивают и успокаивают слизистую желудка и кишечника, помогающую при гастритах, язвах и дисбактериозе. Регулярное употребление этого напитка способствует нормализации микрофлоры и улучшению пищеварения в целом.

Иван-чай также улучшает качество крови, способствуя повышению уровня гемоглобина, что особенно важно для людей, подверженных анемии. Кроме того, он помогает очищать организм, эффективно выводя токсины и шлаки.

Особое внимание следует обратить на способность иван-чая поддерживать процессы похудения. Напиток помогает снизить уровень холестерина в крови и ускорить обмен жиров, являющихся ключевыми факторами для уменьшения веса. По словам травника Александра Хорошко, иван-чай также может притуплять аппетит, уменьшая чувство голода и желание перекусить, что делает его полезным помощником в борьбе с лишними килограммами.

