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Главная Новости Здоровье народная медицина В Украине решили увеличить тариф на лечение инсульта и инфаркта
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В Украине решили увеличить тариф на лечение инсульта и инфаркта

Тариф на лечение острого инфаркта увеличен почти в 2 раза

сегодня, 15:41
Автор:

Татьяна Веремеева

Две трети смертей в Украине приходятся на сердечно-сосудистые заболевания. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня, 3 сентября, отчитываясь перед Верховной Радой заявил, что на фоне этого Минздрав уделил этому вопросу особое внимание и увеличил медицинские тарифы на лечение этих болезней.

Степанов сообщил, что тариф на лечение острого инфаркта увеличен с 16 тыс. грн до реальных 30 109 грн, а тариф на лечение острого мозгового инсульта – с 19 тыс. грн до почти 27 тыс. грн.

В Украине решили увеличить тариф на лечение инсульта и инфаркта

Кроме того, Степанов заявил, для реального развития медицинской отрасли в Украине необходимо выделить на ее финансирование минимум 5% ВВП.

"Если сравнивать с европейскими странами, то там показатели начиная от 6-7% до 12% ВВП. Это, в том числе и к вам вопрос, уважаемые народные депутаты", – заявил министр.

Ранее "Комментарии" писали, что неврологи, офтальмологи и хирурги являются самыми популярными врачами в нашей стране. Украинцы массово оформляют электронные направления к вышеперечисленным врачам. Об этом стало известно 4 сентября на проведенном брифинге. Также в этот список входят эндокринологи, кардиологи и травматологи.

 


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