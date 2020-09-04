В Украине решили увеличить тариф на лечение инсульта и инфаркта

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Татьяна Веремеева
Две трети смертей в Украине приходятся на
сердечно-сосудистые заболевания. Министр здравоохранения Украины Максим
Степанов сегодня, 3 сентября, отчитываясь перед Верховной Радой заявил, что на
фоне этого Минздрав уделил этому вопросу особое внимание и увеличил медицинские
тарифы на лечение этих болезней.
Степанов сообщил, что тариф на лечение острого инфаркта
увеличен с 16 тыс. грн до реальных 30 109 грн, а тариф на лечение острого
мозгового инсульта – с 19 тыс. грн до почти 27 тыс. грн.
Кроме того, Степанов заявил, для реального развития
медицинской отрасли в Украине необходимо выделить на ее финансирование минимум
5% ВВП.
"Если сравнивать с европейскими странами, то там
показатели начиная от 6-7% до 12% ВВП. Это, в том числе и к вам вопрос,
уважаемые народные депутаты", – заявил министр.
Ранее "Комментарии" писали, что неврологи, офтальмологи и
хирурги являются самыми
популярными врачами в нашей стране. Украинцы массово оформляют электронные
направления к вышеперечисленным врачам. Об этом стало известно 4 сентября на
проведенном брифинге. Также в этот список входят эндокринологи, кардиологи и
травматологи.
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