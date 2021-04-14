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Ольга Чародий
В стране начала
активнее действовать система доносов. Власти КНР запустили горячую линию, на
которую жители страны будут сообщать о комментариях в Интернет, "порочащих и
критикующих Коммунистическую партию и ее историю" "У некоторых есть скрытые
мотивы распространять исторические искажения в Интернете, злонамеренно
искажать, очернять и отрицать историю партии", – говорится в сообщении
Управления по вопросам киберпространства КНР.
В Китае открыли «горячую линию» для стукачей
Власти страны выразили надежду, что пользователи "будут с энтузиазмом сообщать о распространении вредной информации". На данный момент не сообщается, каким образом будут наказываться люди, чья точка зрения отличается от разрешенной в стране, а также будут ли получать вознаграждение за звонок на горячую линию бдительные китайцы.
Напомним, новое заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, назначенное на 14 апреля, скорее всего снова закончится ничем, соглашение о соблюдении перемирия подписано не будет. Такое мнение в комментарии Интерфакс-Украина высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.Заседания в рабочих подгруппах 13 апреля не принесли значимых результатов. "Сегодня на переговорах подгруппы по безопасности ничего нового, атмосфера прежняя. Россияне хотят, чтобы Украина легализовала так называемые "ДНР" и "ЛНР", — рассказал Арестович. Таким образом, спикер сомневается в перспективах подписания совместных документов 14 апреля. "Ничего не будет", — уверен он. Он отметил, что все военные знают о том, что в воинских частях порой возникают такие интриги и сплетни, что ни одно женское общежитие с этим не сравнится.
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