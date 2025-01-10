Три простые привычки за столом, которые помогут стареть медленнее

Процесс старения клеток тела зависит от многих факторов, среди которых немаловажную роль играют пищевые привычки. Французский доктор и эксперт по замедлению старения Кристоф де Егер поделился советами, которые помогут продлить молодость и поддержать здоровье. Вот три простых правила, которые следует внедрить в повседневную жизнь.

Пищевые привычки, которые помогут замедлить старение

Доктор Кристоф де Егер более 30 лет принимал участие в исследованиях по замедлению старения. Он выделил три правила, которые вы можете сразу применить в своей повседневной жизни.

1. Регулярное потребление белка

Белок играет ключевую роль в поддержании мышечной массы, что особенно важно с возрастом. Уменьшение мышечной ткани, также известное под названием саркопения, может привести к снижению двигательной активности, проблемам с регуляцией уровня сахара в крови и общему ослаблению организма.

Чтобы избежать этих последствий, важно включать в рацион продукты, богатые белком: яйца (особенно белок), мясо, рыбу, молочные продукты (например, сыры пармезан или мимолет), а также растительные источники белка, такие как соя.

2. Водный баланс

Вода служит основой для поддержания здоровых клеток. Недостаточное потребление воды оказывает негативное влияние на работу почек и общее состояние организма. Рекомендация Кристофа де Егера – выпивать 1,5–2 литра воды каждый день. Кроме питьевой воды, источниками увлажнения могут быть сырые овощи, масла, богатые омега-3 жирными кислотами (например, льняное масло).

3. Контроль за порциями еды

Одним из наиболее эффективных способов замедления старения является сокращение объема потребляемых калорий. По словам Кристофа де Егера, чрезмерное питание ускоряет старение.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, подтверждает, что ограничение калорий на 12% может замедлить старение. Для большинства людей после 50 лет рекомендованная калорийность составляет около 1600–2000 калорий в день, но эта цифра может изменяться в зависимости от физической активности.

Следуя этим трем простым правилам, вы не только будете способствовать замедлению старения, но и улучшите общее состояние здоровья.

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