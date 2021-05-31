Три продукта, которые помогут согнать жир с живота

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Ольга Чародий
Завтра начинается первый день лета, и всегда хочется
выглядишь стройно и подтянутой. Не обязательно изводить себя диетами, существует
несколько видов продуктов, которые помогут сократить висцеральный жир, при этом
не травмировать тело.
Похудение (фото из открытых источников)
Если вы слышите, что какая-то фитоняшка с Инстаграм поможет
избавиться жира в конкретной части тела, будьте начеку — это пиар ход
маркетологов. Доказано, что жир покидает организм равномерно, и если вы теряете
складки на талии, скорее всего, на бедрах лишние килограммы тоже пойдут, пишет
poedim.
В природе нет волшебной таблетки, которая мгновенно растопит
жир на боках и у вас появится чудесным
образом пресс. Однако есть такие продукты, включение которых в рацион реально
сделает процесс похудения более эффективным.
Имбирь. Эфирные масла, содержащиеся в имбире, улучшают
пищеварение, стимулируют выработке желудочного сока. Это помогает организму
тратить больше энергии, сжигать жировые клетки по максимуму.
Грейпфрут. В этих цитрусах очень много витамина С. Как мы
знаем, он укрепляет иммунитет, а клетчатка улучшает обмен веществ.
Оливковое масло. Или кокосовое или льняное — какое вам больше нравится. Главное, организму нужны растительные жиры, которые содержатся в этих маслах. Они участвуют в секреции гормонов и способствуют быстрому насыщению, а еще улучшают работу кишечника.
Как сообщали ранее известная актриса, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Холостячки" Ребел Уилсон вплотную занялась своей фигурой. Знаменитость уже сбросила 20 килограмм и не собирается останавливаться на достигнутом. Результатом своих физических тренировок она поделилась на странице в социальной сети Instagram.
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