Три продукта, которые помогут согнать жир с живота

Завтра начинается первый день лета, и всегда хочется выглядишь стройно и подтянутой. Не обязательно изводить себя диетами, существует несколько видов продуктов, которые помогут сократить висцеральный жир, при этом не травмировать тело.

Похудение (фото из открытых источников)

Если вы слышите, что какая-то фитоняшка с Инстаграм поможет избавиться жира в конкретной части тела, будьте начеку — это пиар ход маркетологов. Доказано, что жир покидает организм равномерно, и если вы теряете складки на талии, скорее всего, на бедрах лишние килограммы тоже пойдут, пишет poedim.

В природе нет волшебной таблетки, которая мгновенно растопит жир на боках и у вас появится чудесным образом пресс. Однако есть такие продукты, включение которых в рацион реально сделает процесс похудения более эффективным.

Имбирь. Эфирные масла, содержащиеся в имбире, улучшают пищеварение, стимулируют выработке желудочного сока. Это помогает организму тратить больше энергии, сжигать жировые клетки по максимуму.

Грейпфрут. В этих цитрусах очень много витамина С. Как мы знаем, он укрепляет иммунитет, а клетчатка улучшает обмен веществ.

Оливковое масло. Или кокосовое или льняное — какое вам больше нравится. Главное, организму нужны растительные жиры, которые содержатся в этих маслах. Они участвуют в секреции гормонов и способствуют быстрому насыщению, а еще улучшают работу кишечника.

Как сообщали ранее известная актриса, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Холостячки" Ребел Уилсон вплотную занялась своей фигурой. Знаменитость уже сбросила 20 килограмм и не собирается останавливаться на достигнутом. Результатом своих физических тренировок она поделилась на странице в социальной сети Instagram.

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