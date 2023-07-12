СНБО призвал к легализации каннабиса

Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал Верховную Раду принять законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Об этом сообщают "Комментарии".

Кто-то считает каннабис наркотиками, кто-то - лекарством

"Сегодня есть большое количество научных исследований, а также выводы профильных международных учреждений, подтверждающих терапевтический эффект медицинского каннабиса и его эффективность в медицинских целях, — говорится в заявлении на сайте СНБО. — Принятие законопроекта № 7457 будет еще одним шагом в направлении гуманизма и ориентированности на нужды людей, поскольку позволит обеспечить контролируемое обращение медицинского каннабиса".

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В ведомстве уверены, что "доступ к лекарству на основе каннабиса может помочь уменьшить выраженность боли у онкобольных или пациентов с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом или психологическими расстройствами".

В июне прошлого года правительство поддержало законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Затем идею легализации каннабиса в медицинских целях поддержал президент Владимир Зеленский во время своего выступления перед парламентариями.

Контролируемое обращение медицинского каннабиса действует в более чем 56 странах мира, среди которых Германия, Италия, Чехия, Польша, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада и тому подобное, напоминает "Радио Свободы".

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