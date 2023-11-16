Секреты народной медицины: что делать, когда болит голова, горло, ухо или живот

К народной медицине люди обращались на протяжении многих веков. Этот древний источник знаний и в наше время помогает заботиться о здоровье. Мы расскажем, что такое народная медицина, и поделимся ее секретами.

Секреты народной медицины. Фото: Freepik

Что такое народная медицина простыми словами

Народная медицина — это богатое наследие знаний о здоровье. Народное целительство имеет долгую историю и проверено временем. Навыки и практики народной медицины базируются на культурных представлениях, верованиях и знаниях, передаваемых из поколения в поколение. Народное врачевание служит поддержанию здоровья, профилактике, диагностике, а также облегчению или излечению физических и психических недугов.

В чем отличие народной медицины от традиционной

Традиционная и народная медицина — понятия, которые встречаются в одном и том же значении. Термин "традиционная медицина", признанный Всемирной организацией здравоохранения, включает в себя несколько направлений, такие как китайская медицина, арабская медицина унани, индийская аюрведа, а также другие формы целительства коренных народов.

Традиционная медицина практикуется во многих странах, а самым широко используемым методом лечения является иглорефлексотерапия. Методы народного целительства активно приобретают признание и внедряются в системы здравоохранения многих развитых стран.



В странах, где традиционная медицина не является частью национальной системы здравоохранения, о ней говорят как о дополнительной, нетрадиционной или альтернативной медицине. Таким образом, термины "традиционная" и "нетрадиционная" медицина, на самом деле, представляют собой одно и то же — альтернативу конвенциональным методам лечения.

Если говорить о различиях официальной медицины и традиционной, то народная медицина основана на эмпирических знаниях, то есть полученных путем наблюдения или эксперимента. В свою очередь, конвенциональная медицина базируется на науке и практике, широко применяет стандартизированные методы диагностики и лечения, пользуясь опытом признанных врачей различных специальностей.

Народная медицина, когда болит голова

Определенные травы успешно справляются с головными болями. Одной из таких является пиретрум девичий. Его расслабляющее воздействие на суженные кровеносные сосуды головы хорошо известно. Более того, это растение обладает уникальной способностью подавлять воспалительные процессы и различные виды боли. Действие пиретрума сравнимо с аспирином, но в отличие от него, это средство абсолютно натуральное и лишено побочных эффектов. Также доказали свою эффективность при борьбе с головной болью отвары из ромашки аптечной и сбора из мяты, первоцвета весеннего, лаванды, валерианы и розмарина.

Имбирь — надежный союзник в борьбе с воспалительными процессами, включая те, что происходят в кровеносных сосудах. Для быстрого облегчения головной боли можно приготовить горячий напиток из свежего имбиря. Просто залейте три небольших кусочка имбиря двумя чашками воды, доведите до кипения и дайте напитку настояться. Добавьте кусочек лимона и мёд для вкуса. Когда пьете напиток, не забывайте вдыхать пары – это обеспечит успокоительный эффект.





Секреты нетрадиционной медицины

Когда болит горло

При боли в горле обязательно поддерживайте организм достаточным количеством жидкости. Идеальным выбором будут ягодные морсы, настои с лечебными травами, а также чай из черной смородины или малины с добавлением меда и лимона.

Раствор соли отлично подходит для полоскания горла. Растворите чайную ложку соли в стакане теплой воды и проводите полоскания каждые три часа. Также можно использовать свежий сок капусты, разбавленный теплой водой. Этим средством нужно полоскать горло пять-шесть раз в день. Другой отличный вариант — настой ромашки. Залейте чайную ложку сухих цветков ромашки стаканом горячей воды, дайте средству настояться, процедите и полощите горло этим теплым настоем.

Когда болит ухо

При сильной ушной боли можно поместить в ухо вату, предварительно пропитанную камфорным маслом. Обработайте область за ухом йодом — облегчение боли не заставит себя ждать.

Лавровый лист также является надежным союзнииком при борьбе с ушной болью. Понадобится 10 листиков, которые нужно прокипятить в двух стаканах воды. Средство должно настаиваться 4 часа. Закапывайте ухо полученным настоем по 8 капель 3 раза в день.

Когда болит живот

Боли в животе поможет снять чашка ромашкового чая. Потребуется 1-2 чайные ложки высушенных цветков ромашки, которые нужно просто залить горячей водой в чашке. А если добавить мяту или мелиссу, результат будет еще лучше.

При болях в желудке народная медицина предлагает пить капустный, картофельный сок, а также свежий огуречный сок, компоты из черники, черной смородины и крыжовника.