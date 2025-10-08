Рак быстро захватывает мир: в каких странах больше всего онкобольных и на каком месте Украина

Одной из основных причин смертности в мире называют рак. При этом не во всех странах одинаковые темпы распространения болезни.

Рак. Иллюстративное фото

Во Всемирном фонде исследований рака (WCRF) проанализировали показатели заболеваемости раком более чем в 180 странах и обнаружили разительные контрасты между различными регионами. Понимание этих отличий проливает свет на то, как на это влияют образ жизни, окружающая среда и отчетность в сфере здравоохранения, говорится в анализе.

Самые высокие в мире показатели заболеваемости раком фиксируют в Австралии и Новой Зеландии. Это объясняется интенсивным ультрафиолетовым излучением в этих странах, что приводит к большему количеству случаев меланомы. В Южном полушарии, где расположены обе страны, летнее солнце особенно сильно из-за большего угла падения солнечных лучей и более тонкого озонового слоя.

"Меланома — это серьезный вид рака кожи, который развивается из пигментных клеток, называемых меланоцитами, и имеет большую склонность к распространению, чем другие виды рака кожи. Его основная причина — влияние ультрафиолетового излучения", — говорится в сообщении.

При этом во многих странах с низким и средним уровнем дохода зарегистрированы значительно более низкие показатели заболеваемости раком. Среди таких стран – Индия (99), Судан (96) и Нигер (84) — они значительно отстают от мировых лидеров.

"Эти низшие показатели не всегда означают меньшую заболеваемость раком, а скорее разницу в методах выявления и регистрации заболеваний", — говорится в отчете.

Однако есть убедительные доказательства того, что более богатые страны могут сообщать о более высоких показателях заболеваемости раком благодаря лучшим методам выявления и регистрации болезней.

Украина среди стран с умеренным количеством заболеваний раком — 200 человек на 100 тыс. населения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой "незаметный" симптом может сигнализировать о раке.



