После COVID-19 возможны обонятельные галлюцинации

Переболеть коронавирусом – это только дорога к победе. После болезни, как отмечают многие врачи, теряется вкус, появляется запах серы и неприятный запах на любой вид продуктов. Так, многие инфицированные, которые в течение длительного времени страдают от болезни COVID-19, сообщают об ощущении сильного запаха рыбы, серы и сладкого болезненного запаха, в качестве дальнейших симптомов коронавируса уже после окончания основного этапа болезни.

Фото: kolobok.ua

Как сообщает Sky News, данное состояние называется побочным эффектом, а по-другому паросмия — искаженное восприятие запахов, может непропорционально влиять на разные возрастные группы людей.

Не раз врачи предупреждаю, что потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса, но некоторые пациенты с длительным периодом симптомов болезни COVID-19 отмечают ощущение неприятных запахов через три месяца после заражения коронавирусом.

Профессор Нирмал Кумар, который также является президентом ассоциации ЛОРов Великобритании, был одним из первых врачей, который определил аносмию — потерю обоняния — как показатель заражения коронавирусом весной этого года.

Напомним, в Чили выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, об обнаружении которого заявили в Великобритании в середине декабря. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила замминистра здравоохранения республики Паула Даса. Анализ соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании. Были приняты все меры предосторожности, и человек уже был госпитализирован. Первым пациентом с мутировавшим коронавируса оказалась чилийка, которая вернулась в страну после посещения Лондона.

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