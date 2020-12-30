После COVID-19 возможны обонятельные галлюцинации

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Ольга Чародий
Переболеть коронавирусом – это только дорога к победе. После болезни, как отмечают многие врачи, теряется вкус, появляется запах серы и неприятный запах на любой
вид продуктов. Так, многие инфицированные, которые в течение длительного
времени страдают от болезни COVID-19, сообщают об ощущении сильного запаха
рыбы, серы и сладкого болезненного запаха, в качестве дальнейших симптомов
коронавируса уже после окончания основного этапа болезни.
Фото: kolobok.ua
Как сообщает Sky News, данное состояние называется побочным эффектом, а по-другому паросмия —
искаженное восприятие запахов, может непропорционально влиять на разные
возрастные группы людей.
Не раз врачи
предупреждаю, что потеря обоняния является одним из симптомов
коронавируса, но некоторые пациенты с длительным периодом симптомов болезни
COVID-19 отмечают ощущение неприятных запахов через три месяца после заражения
коронавирусом.
Профессор Нирмал Кумар, который также является президентом
ассоциации ЛОРов Великобритании, был одним из первых врачей, который определил
аносмию — потерю обоняния — как показатель заражения коронавирусом весной этого
года.
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