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Популярный соус не так безопасен, как все думают: какие болезни вызывает майонез

Чем вреден майонез и к каким болезням может приводить чрезмерное употребление соуса.

сегодня, 17:25
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Кречмаровская Наталия

Майонез – это популярный соус, часто используемый в салатах, бутербродах и других блюдах. Однако чрезмерное потребление майонеза может нанести серьезный вред здоровью и привести к развитию многих заболеваний.

Популярный соус не так безопасен, как все думают: какие болезни вызывает майонез

Иллюстративное фото

Майонез содержит много калорий и жиров, что способствует набору веса и развитию ожирения. Ожирение, в свою очередь, является фактором риска развития диабета 2 типа.

Соус содержит много насыщенных и трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что приводит к образованию бляшек в артериях и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

Майонез содержит много соли, которая задерживает воду в организме и повышает АД. Гипертония является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и почечной недостаточности.

Из-за большого содержания жиров соус может вызвать нарушения пищеварения, такие как диарея, тошнота и боль в животе. А через яйца, сою и другие ингредиенты, которые есть в составе майонеза, могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей. При этом домашний соус может быть источником бактерий, таких как сальмонелл, которые могут вызвать пищевое отравление.

Майонез содержит много жиров, которые могут привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени , а также вызвать акне и другие проблемы с кожей.

Соус может стимулировать сокращение желчного пузыря, что может вызвать боль у людей с желчнокаменной болезнью.

Как уменьшить ущерб от майонеза

Ограничит потребление майонеза. Не ешьте майонез каждый день.

Выбирайте майонез с низким содержанием жиров и соли.

Используйте майонез в умеренных количествах.

Заменяйте майонез на здоровые соусы.

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