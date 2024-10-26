Почему не хватает воздуха: смертельные болезни, при которых возникает удушье

Удушье или ощущение недостатка воздуха является симптомом, который может сопровождать многие серьезные заболевания. Это ощущение может быть вызвано разными причинами, включая проблемы с легкими, сердцем или даже аллергические реакции, сообщает портал "Комментарии".



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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из наиболее распространенных причин удушья. Это группа заболеваний, включающих эмфизему и хронический бронхит, что приводит к ограничению воздушного потока в легких. Основными симптомами ХОБЛ являются постоянный кашель, выделение мокроты и удушья, которая усиливается при физической нагрузке. По данным ВОЗ, ХОБЛ является четвертой по частоте причиной смерти в мире.

Астма – это хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением и сужением дыхательных путей, что приводит к периодическим приступам удушья, кашля и свистящего дыхания. По данным ВОЗ, астма поражает около 262 миллионов человек по всему миру и является причиной 455 тысяч смертей ежегодно. Астму можно контролировать с помощью ингаляционных препаратов, но в некоторых случаях приступы могут быть смертельными.

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к накоплению жидкости в легких и вызывает удушье. Это состояние может развиваться постепенно или внезапно и нуждается в немедленной медицинской помощи. По данным Американского общества легочных болезней, сердечная недостаточность является одной из главных причин госпитализации среди людей старше 65 лет.

Пневмония – это инфекционное заболевание, вызывающее воспаление легочной ткани. Симптомы включают в себя высокую температуру, кашель с выделением мокроты и удушья. Пневмония может быть особенно опасна для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. По данным ВОЗ, пневмония является причиной около 15% всех смертей детей младше 5 лет.

Анафилаксия – это тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к внезапному удушью из-за отека дыхательных путей. Это состояние, требующее немедленной медицинской помощи, поскольку может привести к смерти в течение нескольких минут. Основными причинами анафилаксии является аллергия на еду, укусы насекомых и лекарственные препараты.

При появлении удушья важно своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных осложнений.

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