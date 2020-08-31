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Главная Новости Здоровье народная медицина Офтальмолог рассказал, как убрать мешки под глазами
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Офтальмолог рассказал, как убрать мешки под глазами

Могут появиться от лишней чашки чая или кофе

сегодня, 13:40
Автор:

Любовь Блажко

Эта проблема является довольно распространенной и многие не знают, что же с ней делать. Хирург-офтальмолог Сергей Чуб поделился действующим способом, как убрать "мешки" под глазами. Об этом пишет издание newsyou.

Периорбитальная клетчатка – это специальная жировая ткань, которая выполняет защитные функции вокруг глазного яблока. Именно она и отекает по утрам.

Офтальмолог рассказал, как убрать мешки под глазами

Офтальмолог рассказал, как убрать мешки под глазами. Фото: unsplash.

Эксперт советует в такой ситуации не употреблять перед сном жирные продукты, а также кофе, чай и алкоголь. Чтобы побороть эту проблему, он рекомендует умываться контрастной водой и делать холодные компрессы. Для приготовления компресса достаточно использовать заваренные чайные пакетики. В них содержится кофеин, который сужает сосуды. Эти несложные манипуляции позволят стимулировать кровоток в области глаз, снимая отечность. 

Также мешки под глазами могут оказаться свидетельством постоянного стресса, нервозности и недостатка сна. Врач рекомендует при наличии таких симптомов обследоваться у специалистов. А если отечность вокруг глаз возникает на постоянной основе, то это может быть признаком нарушения работы сердечно-сосудистой системы. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, названо средство, которое снизит кровяное давление.


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