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Любовь Блажко
Эта проблема является довольно распространенной и многие не знают, что же с ней делать. Хирург-офтальмолог Сергей Чуб поделился действующим способом, как убрать "мешки" под глазами. Об этом пишет издание newsyou.
Периорбитальная клетчатка – это специальная жировая ткань, которая выполняет защитные функции вокруг глазного яблока. Именно она и отекает по утрам.
Офтальмолог рассказал, как убрать мешки под глазами. Фото: unsplash.
Эксперт советует в такой ситуации не употреблять перед сном жирные продукты, а также кофе, чай и алкоголь. Чтобы побороть эту проблему, он рекомендует умываться контрастной водой и делать холодные компрессы. Для приготовления компресса достаточно использовать заваренные чайные пакетики. В них содержится кофеин, который сужает сосуды. Эти несложные манипуляции позволят стимулировать кровоток в области глаз, снимая отечность.
Также мешки под глазами могут оказаться свидетельством постоянного стресса, нервозности и недостатка сна. Врач рекомендует при наличии таких симптомов обследоваться у специалистов. А если отечность вокруг глаз возникает на постоянной основе, то это может быть признаком нарушения работы сердечно-сосудистой системы.
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