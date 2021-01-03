Названы самые простые способы избавиться от похмелья

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Владимир Лавский
Эксперты издания Times Now перечислили продукты, с помощью которых можно устранить похмельный синдром и восстановить организм.
В первую очередь необходимо принять напитки, содержащие кофеин. Антиоксиданты помогут снять чувство усталости и окажут стимулирующий эффект.
Не менее полезными будут теплая вода или чай с добавлением имбиря. По словам специалистов, это средство способствует улучшению пищеварения, успокаивает желудок и облегчает состояние при тошноте.
На следующий день после застолья врачи рекомендуют запастись продуктами, богатыми витамином С: киви, апельсинами, ягодами. Они дадут организму энергию и помогут снять головную боль.
Для того чтобы избавиться от чувства беспокойства, эксперты посоветовали заварить чай с ромашкой. Такой напиток будет способствовать быстрому засыпанию и даст возможность организму скорее восстановиться после интоксикации.
Перекус творогом также может устранить неприятные симптомы. Этот продукт снижает кислотность желудка и успокаивает расстройство, а также восстанавливает витамины и минералы, потерянные организмом при обезвоживании.
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