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Главная Новости Здоровье народная медицина Названы самые простые способы избавиться от похмелья
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Названы самые простые способы избавиться от похмелья

Эксперты назвали список продуктов, которые помогают после пьянки

сегодня, 12:57
Автор:

Владимир Лавский

Эксперты издания Times Now перечислили продукты, с помощью которых можно устранить похмельный синдром и восстановить организм.

Названы самые простые способы избавиться от похмелья

В первую очередь необходимо принять напитки, содержащие кофеин. Антиоксиданты помогут снять чувство усталости и окажут стимулирующий эффект.

Не менее полезными будут теплая вода или чай с добавлением имбиря. По словам специалистов, это средство способствует улучшению пищеварения, успокаивает желудок и облегчает состояние при тошноте.

На следующий день после застолья врачи рекомендуют запастись продуктами, богатыми витамином С: киви, апельсинами, ягодами. Они дадут организму энергию и помогут снять головную боль.

Для того чтобы избавиться от чувства беспокойства, эксперты посоветовали заварить чай с ромашкой. Такой напиток будет способствовать быстрому засыпанию и даст возможность организму скорее восстановиться после интоксикации.

Перекус творогом также может устранить неприятные симптомы. Этот продукт снижает кислотность желудка и успокаивает расстройство, а также восстанавливает витамины и минералы, потерянные организмом при обезвоживании.

Как ранее сообщали "Комментарии", астрологи назвали самый успешный знак зодиака в 2021 году. 


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