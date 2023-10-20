Народные средства от похмелья: как быстро вылечить похмелье в домашних условиях

Мало кто откажется от веселых праздников. Но утром после них далеко не всегда бывает весело. Приходится выяснять, как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях. "Комментарии" собрали лучшие методы, котрые могут помочь при похмелье.

Похмелье. Фото: lyashenko, Freepik

Как быстро вылечить похмелье в домашних условиях

Чтобы вылечить похмелье дома, существует несколько эффективных методов, которые вы можете попробовать.

Пейте воду

Один из основных способов снять симптомы похмелья — восполнение водного баланса в организме. Пейте обычную воду и несладкие травяные чаи с медом, мятой или лимоном, чтобы побыстрее избавиться от токсинов. А вот то, что огуречный рассол помогает от похмелья, очень сомнительно. Соленый рассол задерживает воду в организме, так что такой вариант вряд ли поможет облегчить состояние.

Позавтракайте

Питательная пища должна помочь организму восстановиться. Не отказывайтесь от завтрака, даже если есть совсем не хочется. Лучше всего съесть что-то сытное и вкусное, что поможет вывести токсины. Мясо, картофель, горячий бульон и даже квашеная капуста подойдут для этой задачи. Мед тоже отлично помогает, когда нужно победить похмелье в домашней обстановке.

Пейте напитки с витамином C

Когда речь идет о спасении от похмелья, подходят напитки с витамином C — он является действенным помощником в этом вопросе. Особенно эффективными считаются компоты и соки из ягод, апельсинов, грейпфрутов, яблок и клюквы. Они позволят восполнить водный баланс, насытят организм витаминами и помогут вывести токсины. Но перед тем, как ринуться пить такие напитки, учтите важное замечание: если у вас гастрит, язва или повышенная кислотность желудка, такое лекарство от похмелья может вызвать изжогу. Лучше всего выбирать домашние соки, ведь магазинные могут содержать химию, которая точно не поможет вашему организму.

Поспите

Отдых является важной частью борьбы с похмельем. Учитывая, что во время опьянения организм не успел отдохнуть, дайте ему шанс восстановиться. Если уснуть не получается, попробуйте принять душ, проветрить комнату. Говорят, что похмелье обычно отступает через 24 часа. Чем больше вы поспите в этот период, тем быстрее вы восстановитесь. И этот процесс будет для вас менее стрессовым, чем просто мучиться бодрствуя.

Как ускорить выведение алкоголя из организма

Когда дело доходит до похмелья, организм иногда нуждается в помощи сорбентов. Мы расскажем о трех лучших средствах, которые позволяют ускорить выведение алкоголя из организма.

Что хорошо и быстро помогает от похмелья

Активированный уголь

Это один из самых надежных способов. Стандартная доза — 1 таблетка активированного угля на 10 кг веса тела.

"Энтеросгель"

Это лекарство удобно в применении и действительно хорошо помогает при похмелье.

"Фосфалюгель"

Препарат не только справляется с токсинами, но и заботится о вашем желудке, особенно если у вас есть проблемы с ЖКТ. Он нормализирует кислотность желудка и эффективно устраняет тошноту.

Почему похмелье длится долго

Если вы крайне сильно переборщили с выпивкой, то вряд ли можно ожидать, что вы почувствуете себя в норме менее чем через сутки. Часто приходится говорить о 48 часах. Но если говорить о крайних случаях, похмелье может тянуться до 72 часов.

Тяжесть похмелья часто зависит от того, сколько вы спали. Если вам удалось поспать 8-10 часов, то, скорее всего, похмелье не будет долгим.

Важно помнить, что скорость, с которой вы пьете спиртное, оказывает влияние не только на то, насколько быстро вы опьянеете, но и на то, насколько же тяжелым станет ваше похмелье. Организм расщепляет алкоголь с одинаковой скоростью. Так что, если вы решите пить одну рюмку за другой, не ждите, что организм вдруг ускорит свой ритм. На самом деле, он может не успеть обработать все это количество алкоголя, и вы можете столкнуться с тяжелым похмельем.

Когда можно садиться за руль после выпивки

После выпивки нельзя садиться за руль до тех пор, пока алкоголь не выйдет из организма. Это происходит примерно через сутки после употребления алкоголя. Обычно, чтобы полностью избавиться от алкоголя в организме, требуется примерно 20 часов.

Пиво, водка, вино, виски, коньяк влияют на уровень промилле по-разному, и время, которое им нужно, чтобы "выветриться" из организма, различается. Например, один литр пива полностью выведется из организма примерно через 5 часов. Выпив 100 грамм водки, нужно подождать не менее 4 часов, а 300 грамм водки будут выходить из организма около 14 часов. Влияние виски или коньяка на организм похоже на ситуацию с водкой, но выводиться эти напитки будут чуть дольше.