Народные рецепты при боли в суставах, которые всегда помогут

Боль в суставах – распространенная проблема. Она может возникать по разным причинам, среди них – артрит, травмы или общий износ суставов. Народная медицина предлагает множество рецептов, которые могут помочь снизить боль и улучшить качество жизни.

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Отметим, что народная медицина не является доказательной и не заменяет полноценного лечения, однако для облегчения симптомов можно использовать:

Куркума, которая известна своими сильными противовоспалительными свойствами благодаря активному компоненту куркумина. Исследования показали, что куркума может снизить воспаление и боль в суставах. Для приготовления лечебного напитка можно смешать одну чайную ложку куркумы с теплой водой или молоком и ежедневно употреблять.

Имбирь, который также обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снизить боль в суставах. Его можно добавлять в чай или использовать в виде компрессов. Для приготовления компресса натрите свежий имбирь, заверните в марлю и приложите к болезненному суставу на 15-20 минут/.

Мед и корицу. Мед обладает антибактериальными свойствами, а корица – противовоспалительными. Чтобы облегчить боль, смешайте одну столовую ложку меда с половиной чайной ложки корицы и употребляйте каждый день натощак.

Чеснок. Продукт содержит алицин, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Употребление свежего чеснока или его добавление в пищу может помочь снизить боль в суставах. Также можно приготовить чесночное масло для массажа болящих суставов.

Лавровый лист. Его используют в народной медицине для уменьшения боли и воспаления. Для приготовления настоя залейте несколько лавровых листьев крутым кипятком и дайте настояться в течение 10-15 минут. Употребляйте настой дважды в день.

Капустное письмо. Он обладает противовоспалительными свойствами и может использоваться в качестве компресса для уменьшения боли в суставах. Для этого свежий капустный лист нужно немного размять, чтобы выделился сок и приложить к суставу на 20-30 минут.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что запрещено делать людям с высоким артериальным давлением.



