logo

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье народная медицина Множество пользы и преимуществ: раскрыты впечатляющие свойства брокколи для здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

Множество пользы и преимуществ: раскрыты впечатляющие свойства брокколи для здоровья

Диетологи советуют включать брокколи в рацион взрослых и детей – она богата витаминами А, С, К, В6 и В9, поддерживающими иммунитет, кровообращение, зрение и развитие мозга.

29 октября 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Брокколи – это зеленый овощ из семейства крестоцветных, внешне напоминающий миниатюрное дерево. Он ценится не только за вкус, но и исключительные полезные свойства для организма человека. Брокколи содержит много витаминов и минералов, среди которых особенно важны витамины А, С, К, а также группы В, включая В6 и В9. Они поддерживают работу иммунной и кровеносной систем, здоровье глаз, а также способствуют развитию мозга.

Множество пользы и преимуществ: раскрыты впечатляющие свойства брокколи для здоровья

Фото: из открытых источников

Особую пользу брокколи приносит людям с сердечно-сосудистыми проблемами. Она укрепляет стенки сосудов, предотвращает отложение жиров и уменьшает риск инфарктов и инсультов. Содержащиеся в зеленых овощах антиоксиданты помогают бороться с вредным влиянием свободных радикалов, поддерживая работу сердца и сосудов.

Диабетикам брокколи также необходима: она помогает стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшает стресс и раздражительность, поддерживает нервную систему. В овощах есть мощный антиоксидант сульфорафан, который эффективно борется с окислительным стрессом, выводит токсины и защищает клетки от повреждений.

Еще один ценный компонент – синигрин, способствующий защите сердца и сосудов, замедляет старение клеток и поддерживает здоровье кожи, делая ее более упругой и молодой. Антиоксидант глюкорафанин также помогает нейтрализовать свободные радикалы, защищает клетки от окислительного стресса и снижает риск хронических заболеваний.

Высокое содержание витамина C обеспечивает надежную защиту иммунной системы и поддерживает общее сопротивление организма болезням. Регулярное употребление брокколи в рационе помогает поддерживать сердце, сосуды, нервную систему, кожу и иммунитет.

Брокколи – это не только вкусно, но и очень полезно, поэтому его следует включать в ежедневное меню взрослых и детей.

Как уже писали "Комментарии", последние исследования показывают, что сон в полной темноте может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний – главной причины смертности в мире. Ученые из JAMA Network Open обнаружили, что уровень освещения в спальне во время сна оказывает прямое влияние на сердечно-сосудистое здоровье.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости