Меладзе обозвал Полякову "фриком" после секс-скандала с его братом

Российский певец Валерий Меладзе отреагировал на секс-скандал с его братом Константином. Ранее певицы Оля Полякова, Ани Лорак и другие признались, что продюсер их добивался. Певец заявил, что его брат никогда не делал непристойных предложений певицам, а Полякову назвал "фриком", сравнив ее с эксцентричным Зверевым. Такое заявление он сделал во время своего интервью Ксении Собчак.

"Это фрик, а не певица. Она запомнилась мне тем, что ходила в купальнике с короной на голове, как Сергей Зверев. Их обвинения — это тупое тиражирование того, что где-то уже звучало", — заявил он.

Он прокомментировал также намеки Ани Лорак о том, что Константин Меладзе делал ей непристойные предложения. Меладзе- младший предположил, что так певица хотела отомстить композитору из-за прекращения сотрудничества.

"Он интеллигентный, скромный настолько, что очень трепетно ​​относится к женщинам. Он пишет женщине стихи и делает другие хорошие поступки. Этого не могло быть. Если спросить у Ани Лорак, то она не сможет объяснить, для чего она все это ляпнула", — заявил Валерий.

Меладзе назвал заявления певиц пустыми разговорами, которые не доказаны. А сам он убежден, что его брат никогда не добивался женщин.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщил о том, что Меладзе снова станет отцом. 55-летний российский певец Валерий Меладзе и его 41-летняя жена, экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева объявили, что скоро снова станут родителями. Артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в темном длинном платье. Оно демонстрирует округлившийся животик.