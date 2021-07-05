Меладзе обозвал Полякову "фриком" после секс-скандала с его братом

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Лиля Воробьева
Российский певец Валерий Меладзе отреагировал на секс-скандал с его братом Константином. Ранее певицы Оля Полякова, Ани Лорак и другие признались, что продюсер их добивался. Певец заявил, что его брат никогда не делал непристойных предложений певицам, а Полякову назвал "фриком", сравнив ее с эксцентричным Зверевым. Такое заявление он сделал во время своего интервью Ксении Собчак.
Валерий Меладзе (фото из открытых источников)
Он прокомментировал также намеки Ани Лорак о том, что Константин Меладзе делал ей непристойные предложения. Меладзе- младший предположил, что так певица хотела отомстить композитору из-за прекращения сотрудничества.
Меладзе назвал заявления певиц пустыми разговорами, которые не доказаны. А сам он убежден, что его брат никогда не добивался женщин.
Напомним, что сайт "Комментарии" сообщил о том, что Меладзе снова станет отцом. 55-летний российский певец Валерий Меладзе и его 41-летняя жена, экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева объявили, что скоро снова станут родителями. Артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в темном длинном платье. Оно демонстрирует округлившийся животик.
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