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Главная Новости Здоровье народная медицина Лаванда – самая опасная натуральная отдушка
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Лаванда – самая опасная натуральная отдушка

Лаванда – теплолюбивое растение

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Исследования показали – самые опасные натуральные отдушки — масло и экстракт лаванды. Их производят из растения семейства мятных (губоцветных). В списке ингредиентов косметического средства оно может называться по-латыни как Lavandula angustifolia или Lavandula officinalis.

Лаванда – самая опасная натуральная отдушка

Лаванда (фото из открытых источников)

Основной ингредиент— эфирное масло из соцветий и листьев. Масло лаванды содержит около 300 различных органических соединений, главными из которых являются линалоол, линалилацетат, терпинен-4-ол, лавандулинацетат. В проведенных исследованиях доказано, что активные компоненты масла и экстракта лаванды (линалоол и линалинацетат) обладают цитотоксическим действием (то есть, повреждают клетки). Выяснилось, что при нанесении на кожу масла лаванды в концентрации 0,25% происходит гибель клеток.

Напомним, учёные подтвердили: лаванда – один из сильнейших природных антисептиков. Масло лаванды имеет антисептические, ранозаживляющие свойства. Его можно применить при укусе насекомых средство снимает отек и зуд, очищает рану от микробов. Кроме этого, оно хорошо помогает при солнечных ожогах. Им удобно обрабатывать раны, добавив несколько капель    в бутылочку с распылителем. Кроме этого, лаванду можно использовать как снотворное: для  спокойного сна капните пару капель масла лаванды на подушку. Или добавьте в подушку немного цветов сушеной лаванды. Используется это удивительное растение и в кулинарии: Растертые в ступке сушеные цветы лаванды в небольшом количестве станут изюминкой ваших заварных кремов, желе, печенья. Также лаванду   можно использовать для профилактики и лечения перхоти.




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Источник: https://7dach.ru/
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