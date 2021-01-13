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Главная Новости Здоровье народная медицина Лаванда - прекрасный антисептик
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Лаванда - прекрасный антисептик

Кроме этого, лаванду можно использовать как снотворное

13 января 2021, 23:40
Автор:

Ольга Чародий

Учёные подтвердили: лаванда – один из сильнейших природных антисептиков. Масло лаванды имеет антисептические, ранозаживляющие свойства. Его можно применить при укусе насекомых средство снимает отек и зуд, очищает рану от микробов. Кроме этого, оно хорошо помогает при солнечных ожогах. Им удобно обрабатывать раны, добавив несколько капель    в бутылочку с распылителем. Кроме этого, лаванду можно использовать как снотворное: для  спокойного сна капните пару капель масла лаванды на подушку. Или добавьте в подушку немного цветов сушеной лаванды.

Лаванда - прекрасный антисептик

Поле лаванды. Фото: sb.by

 Используется это удивительное растение и в кулинарии:

Растертые в ступке сушеные цветы лаванды в небольшом количестве станут изюминкой ваших заварных кремов, желе, печенья. Также лаванду   можно использовать для профилактики и лечения перхоти.

Напомним, эксперт в научном журнале BMJ пишет, что в дезинфицирующие средства, которые продаются в виде гелей, жидкостей и пены, добавляют опасные вещества, но они не указаны в составе продукции. Ученые опасаются того, что люди недостаточно осведомлены о том, что антисептики могут быть токсичны и их нельзя принимать внутрь.  В этом году в одном из американских штатов из-за неправильного использования этого средства умерло трое людей, еще один ослеп. Подобные случаи зарегистрировали также в Великобритании, где возросло количество отравления антисептиками на 65%. В Якутии от употребления антисептика скончалось 7 человек, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии. Эксперт убедительно просит принять во внимание следующие меры профилактики отравлений дезинфицирующими средствами.



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Источник: sb.by
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