Лаванда - прекрасный антисептик

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Ольга Чародий
Учёные подтвердили: лаванда – один из сильнейших природных
антисептиков. Масло лаванды имеет антисептические, ранозаживляющие свойства.
Его можно применить при укусе насекомых средство снимает отек и зуд, очищает
рану от микробов. Кроме этого, оно хорошо помогает при солнечных ожогах. Им
удобно обрабатывать раны, добавив несколько капель в бутылочку с распылителем. Кроме этого,
лаванду можно использовать как снотворное: для
спокойного сна капните пару капель масла лаванды на подушку. Или
добавьте в подушку немного цветов сушеной лаванды.
Поле лаванды. Фото: sb.by
Используется это
удивительное растение и в кулинарии:
Растертые в ступке сушеные цветы лаванды в небольшом количестве станут изюминкой ваших заварных кремов, желе, печенья. Также лаванду можно использовать для профилактики и лечения перхоти.
Напомним, эксперт в научном журнале BMJ пишет, что в дезинфицирующие средства, которые продаются в виде гелей, жидкостей и пены, добавляют опасные вещества, но они не указаны в составе продукции. Ученые опасаются того, что люди недостаточно осведомлены о том, что антисептики могут быть токсичны и их нельзя принимать внутрь. В этом году в одном из американских штатов из-за неправильного использования этого средства умерло трое людей, еще один ослеп. Подобные случаи зарегистрировали также в Великобритании, где возросло количество отравления антисептиками на 65%. В Якутии от употребления антисептика скончалось 7 человек, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии. Эксперт убедительно просит принять во внимание следующие меры профилактики отравлений дезинфицирующими средствами.
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