Лаванда - прекрасный антисептик

Учёные подтвердили: лаванда – один из сильнейших природных антисептиков. Масло лаванды имеет антисептические, ранозаживляющие свойства. Его можно применить при укусе насекомых средство снимает отек и зуд, очищает рану от микробов. Кроме этого, оно хорошо помогает при солнечных ожогах. Им удобно обрабатывать раны, добавив несколько капель в бутылочку с распылителем. Кроме этого, лаванду можно использовать как снотворное: для спокойного сна капните пару капель масла лаванды на подушку. Или добавьте в подушку немного цветов сушеной лаванды.

Поле лаванды. Фото: sb.by

Используется это удивительное растение и в кулинарии:

Растертые в ступке сушеные цветы лаванды в небольшом количестве станут изюминкой ваших заварных кремов, желе, печенья. Также лаванду можно использовать для профилактики и лечения перхоти.

Напомним, эксперт в научном журнале BMJ пишет, что в дезинфицирующие средства, которые продаются в виде гелей, жидкостей и пены, добавляют опасные вещества, но они не указаны в составе продукции. Ученые опасаются того, что люди недостаточно осведомлены о том, что антисептики могут быть токсичны и их нельзя принимать внутрь. В этом году в одном из американских штатов из-за неправильного использования этого средства умерло трое людей, еще один ослеп. Подобные случаи зарегистрировали также в Великобритании, где возросло количество отравления антисептиками на 65%. В Якутии от употребления антисептика скончалось 7 человек, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии. Эксперт убедительно просит принять во внимание следующие меры профилактики отравлений дезинфицирующими средствами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!