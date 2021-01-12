60% людей испытывают дефицит магния

Регулярное употребление кофе и алкоголя мешает усвоению магния в организме. К такому выводу пришли ученые. По данным исследований, до 80% людей, которые периодически употребляют алкогольные напитки, страдают от дефицита магния. Специалисты отмечают, что увеличить усвоение магния из еды может употребление его вместе с источниками среднецепочечных жирных кислот.

ФОТО: Укринформ

Таким источником может стать кокос и его масло. Также улучшает усвоение магния сладкое, но после увеличивает его расход, так как он нужен для производства инсулина.

Первые симптомы дефицита магния: подергивание века глаза и судороги в икрах, которые многие люди списывают на хроническую усталость и недосыпание. Магний содержат: авокадо, темный шоколад, зелень, бобовые, орехи, бананы, рис, семечки и имбирь.

Напомним, Магний является очень важным минералом для нашего организма, поэтому его дефицит будет проявляться не только ухудшением физического, но и психического состояния. Каковы симптомы его недостатка в организме и как это исправить? В первую очередь, магний очень важен для поддержания работы нервной системы, которая помогает противостоять стрессу и нервному напряжению. При дефиците этого микроэлемента человек становится раздражительным и агрессивным, появляются нарушения сна, быстрая утомляемость и слабость. Такие симптомы могут привести к развитию многих заболеваний, в частности и затяжной депрессии. Помимо этого, на недостаток магний в организме могут указывать частые мышечные спазмы и судороги, которые бывают весьма болезненными. Дело в том, что организм не может полностью расслабиться и спокойно отдохнуть.

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