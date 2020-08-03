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Как предотвратить пневмонию: названы натуральные средства

Эти средства обладают противовоспалительным действием

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Как предотвратить пневмонию: названы натуральные средства

Пандемия коронавируса, которая обхватила весь мир, заставила всех по-другому взглянуть на свое здоровье, и в первую очередь, беречь легкие. Заболевание может привести к тяжелым последствиям, в частности пневмонии. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Новикова Катерина рассказала, какие натуральные средства помогут лечить заболевание и предотвратить его появление. 

Чай с куркумой

Куркума имеет противовоспалительные свойства, она облегчает боль, а также обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами. Добавьте 1 чайную ложку порошка куркумы на несколько чашек кипятка. Уменьшите огонь и медленно кипятите в течение 10 минут.

Процедите и подайте с натуральным медом и лимоном. Добавьте щепотку черного перца для лучшего усвоения.

Имбирный чай

Доказано, что имбирь обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами - он облегчает течение болезни. Разрежьте или натрите несколько кусочков свежего имбиря и добавьте его в кастрюлю с кипящей водой. Варите на маленьком огне около 20 минут. Процедите и подавайте с медом и лимоном.

Специалист отметила, что во всех рецептах есть натуральный мед, ведь он обладает уникальным антимикробным действием и работает, как средство против бактерий, вызывающих инфекции дыхательных путей. 

Также Новикова рассказала, что доктор натуропат не лечит пневмонию антибиотиками. В зависимости от характера жалоб, он подбирает натуральное лечение: витамин С, витамин А, противомикробные сборы трав, пробиотики, витамин Д, эвкалиптовое масло, горчичные компрессы, гомеопатия, внутривенные бустеры, чаи и др.


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