Как бросить курить: действенные способы и народные методы

Все мы знаем о вреде курения для здоровья, но от этого избавиться от привычки не легче. Независимо от того, курите ли вы время от времени в подростковом возрасте или курите всю жизнь по пачке в день, бросить курить может быть очень сложно.

Курение табака — это и физическая зависимость, и психологическая привычка. Никотин из сигарет дает временный и вызывающий привыкание кайф. Устранение этой регулярной дозы никотина заставляет ваше тело испытывать физические симптомы отмены и тягу. Из-за того, что никотин оказывает "хорошее самочувствие" на мозг, вы можете обратиться к сигаретам как к быстрому и надежному способу улучшить свое мировоззрение, снять стресс и расслабиться. Курение также может быть способом справиться с депрессией, беспокойством или даже скукой. Бросить курить означает найти другие, более здоровые способы справиться с этими чувствами.









Курение также стало ежедневным ритуалом. Выкурить сигарету с утренним кофе во время перерыва на работе или в школе или по дороге домой в конце напряженного дня может быть вашей автоматической реакцией. Или, может быть, ваши друзья, семья или коллеги курят, и это стало частью вашего отношения к ним.

Чтобы успешно бросить курить, вам нужно бороться как с зависимостью, так и с привычками и распорядком дня, которые сопровождают ее. Но это может быть сделано. При правильной поддержке и планах по отказу от курения любой курильщик может избавиться от зависимости, даже если вы уже несколько раз пытались и потерпели неудачу.









В то время как некоторые курильщики успешно бросают курить, отказываясь от курения, большинству людей лучше удается придерживаться индивидуального плана, чтобы не сбиться с пути. Хороший план отказа от курения решает как краткосрочную задачу прекращения курения, так и долгосрочную задачу предотвращения рецидива. Он также должен быть адаптирован к вашим конкретным потребностям и привычкам курения.

Вопросы, которые нужно задать себе

Найдите время, чтобы подумать о том, какой вы курильщик, какие моменты вашей жизни требуют сигареты и почему. Это поможет вам определить, какие советы, методы или методы лечения могут быть наиболее полезными для вас.

Вы очень заядлый курильщик (более пачки в день)? Или вы больше социальный курильщик? Поможет ли простой никотиновый пластырь?

Есть ли определенные виды деятельности, места или люди, которые ассоциируются у вас с курением? Чувствуете ли вы необходимость курить после каждого приема пищи или во время перерыва на кофе?

Вы тянетесь за сигаретами, когда чувствуете стресс или подавленность? Или ваше курение сигарет связано с другими зависимостями, такими как алкоголь или азартные игры?









Начните свой план по отказу от курения

Установить дату выхода

Выберите дату в течение следующих двух недель, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы подготовиться, не теряя мотивации бросить курить. Если вы в основном курите на работе, бросьте курить на выходных, чтобы у вас было несколько дней, чтобы приспособиться к переменам.

Сообщите семье, друзьям и коллегам, что вы планируете бросить курить.

Расскажите своим друзьям и семье о вашем плане бросить курить и скажите им, что вам нужна их поддержка, чтобы бросить курить. Найдите приятеля, который тоже хочет бросить курить. Вы можете помочь друг другу пережить трудные времена.

Предвидеть и планировать проблемы, с которыми вы столкнетесь при отказе от курения.

Большинство людей, которые снова начинают курить, делают это в течение первых трех месяцев. Вы можете помочь себе справиться с этим, заранее подготовившись к обычным проблемам, таким как никотиновая абстиненция и тяга к сигаретам.

Уберите сигареты и другие табачные изделия из дома, машины и работы.

Выбросьте все свои сигареты, зажигалки, пепельницы и спички. Постирайте одежду и освежите все, что пахнет дымом. Помойте машину шампунем, почистите шторы и ковер и отпарьте мебель.

Домашние средства, чтобы бросить курить

Бросить курить нелегко, поэтому это решение не следует принимать легкомысленно. Не делайте неохотных усилий с пораженческим настроем. Это только настраивает вас на неудачу, и, как подтвердит большинство бывших курильщиков, каждая последующая неудача в отказе от курения разочаровывает вас и еще больше затрудняет отказ от курения в следующий раз. Если вы решили бросить курить, укрепите свою решимость и прекратите искать новые способы бросить курить, а не пытайтесь найти самый простой способ продолжать курить. Выберите конкретную стратегию, которая, по вашему мнению, будет лучше всего работать для вас, и придерживайтесь ее. Природные и травяные средства часто могут помочь справиться с проблемой зависимости, и вот некоторые популярные домашние средства, которым доверяют многие бывшие курильщики:

Черный перец: он действительно может помочь вам преодолеть тягу к никотину, когда вы пытаетесь бросить курить. В отличие от многих других домашних средств, которые основаны только на слухах, это на самом деле подтверждено медицинскими исследованиями. Согласно некоторым исследованиям, вдыхание паров экстракта черного перца приводит к уменьшению тех раздражающих симптомов отмены никотина, которые обычно заставляют вас сдаваться и загораться.

Золотой корень: это еще одно интересное натуральное средство, которое показало многообещающие результаты в исследованиях его влияния на никотиновую зависимость и развитие симптомов отмены. Было обнаружено, что экстракт родиолярной розы или золотого корня уменьшает и предотвращает развитие никотиновой зависимости, а также может уменьшать симптомы и дискомфорт, связанные с отказом от курения или, точнее, с отменой никотина. Исследователи рекомендовали использовать его в качестве терапевтического средства в программах по прекращению курения.





Зверобой: это еще одна интересная трава, которая уже давно используется в традиционных и народных средствах. Зверобой может помочь в программах по прекращению курения, но необходимы дополнительные исследования. Трава, которая также широко используется в качестве антидепрессанта, часто рекламируется как решение всех проблем, связанных с отказом от курения. Однако исследования были безрезультатными, и некоторые предполагают, что любая польза связана исключительно с эффектом плацебо.

Думайте позитивно: ваше мышление во многом зависит от того, насколько вы успешны в своих начинаниях. Подготовка к неудаче настраивает вас только на одну. Хотя важно, чтобы вы не разочаровывались из-за неудачи, не пытайтесь бросить курить, если вы не верите, что сможете это сделать. Работайте над психологическими упражнениями, чтобы развить внимание и концентрацию, и сначала примите решение воздерживаться от курения только в течение определенного периода времени. Если вы обычно зажигаете каждые полчаса, проверьте себя, увеличив время до одного часа. Продолжайте раздвигать границы, и как только вы почувствуете уверенность, что можете сдаться, оглядываться назад уже некуда.

Медитация: медитативные практики, такие как йога, могут помочь побороть эту тягу и помочь вам сосредоточиться на своей цели бросить курить. Йогу и медитацию часто преподносят как лекарство от всех болезней, известных человеку, но в данном случае исследования показали, что медитация и подобные практики осознанности действительно могут помочь уменьшить тягу к сигаретам, независимо от того, начал ли практикующий заниматься этой практикой. В ходе исследования участники прошли обучение по методике под названием "Интегративная тренировка тела и разума", и исследователи наблюдали снижение их курения на 60%. Это может сделать медитацию особенно полезным подспорьем для тех, кто борется с желанием закурить.

Гипноз: это слишком часто ассоциируется с шарлатанами и другими мошенническими практиками, не имеющими никакой научной основы, такими как исцеляющие кристаллы и рейки. Это, однако, не может быть дальше от истины. Гипноз основан на человеческом поведении и внушаемости, и тщательное тестирование доказало, что он является эффективным средством лечения и терапевтической помощи при различных формах зависимости, особенно если зависимость психологическая. Некоторые исследования даже показали, что гипнотерапия более эффективна, чем никотинзаместительная терапия, когда речь идет о прекращении курения. Имейте в виду, что гипнотерапевт — это лицензированный практикующий врач, в отличие от гипнотизера, который всего лишь артист, каким бы профессиональным он ни был.

Акупрессура и акупунктура: акупрессура — это форма альтернативной терапии, при которой практикующий врач прикладывает расчетное давление к очень определенным точкам тела пациента, чтобы стимулировать или успокаивать их. По мнению практиков, эти точки лежат вдоль определенных энергетических линий с телом, но научного обоснования этой дисциплины нет. Иглоукалывание действует по тому же принципу, но вместо ручного давления тонкие иглы вводятся в определенные точки. Несмотря на очевидное отсутствие научной основы для этих дисциплин, они оказались полезными при лечении определенных заболеваний. Многие пациенты утверждают, что им помогли акупунктура и акупрессура, когда они бросили курить. В то время как некоторые исследования подтверждают эти утверждения, другие их явно опровергают, поэтому единого мнения нет. Однако нет никаких рисков, поэтому стоит попробовать, если ничего не помогает.





Упражнения. Физическая активность, а точнее, физические упражнения как помощь в отказе от курения, может показаться клише, но это действительно работает. Хотя курение может нанести вред вашему физическому благополучию и физической форме, курильщики, которые действительно занимаются фитнесом, такими как физические упражнения, аэробика, плавание или бег трусцой, часто настаивают на том, что эти занятия помогают уменьшить их тягу, а в некоторых случаях, возможно, даже помогли им избавиться от тяги к курению. полностью отказаться от привычки. Исследования этих предполагаемых преимуществ были обнадеживающими, и некоторые предполагают, что этот положительный эффект упражнений не может быть приписан им только как когнитивному отвлечению. Исследования показывают, что даже десять минут упражнений умеренной интенсивности могут помочь уменьшить эту тягу.

Увеличьте потребление жидкости: старайтесь держать под рукой бутылку воды или фруктовых соков, когда бросаете курить. Потягивая воду или фруктовый сок каждый раз, когда вы чувствуете желание закурить, вы можете облегчить это желание. Некоторые люди обращаются к еде, чтобы утешиться, но это не лучший выход, так как зависимость от нездоровой пищи и связанные с ней проблемы ожирения могут быть очень серьезными.

Самомассаж. Самопослание не кажется особенно расслабляющим или привлекательным, но оно может помочь справиться с симптомами никотиновой абстиненции после того, как вы бросите курить. Сидение в массажном кресле или лежание на массажной кровати на самом деле не является самомассажем, и хотя это может помочь, основное внимание в исследовании самомассажа уделялось самомассажу, включающему массаж рук или ушей. Результаты показывают, что это может помочь уменьшить чувство беспокойства, перепады настроения и тягу, связанные с отказом от курения.

Другие натуральные ингредиенты, такие как кайенский перец, овес, имбирный сок, лобелия, экстракт виноградных косточек, виноградный сок, иссоп, порошок женьшеня, мед и валериана, также часто используются в качестве средств, помогающих бросить курить, но не все из них работают, и доказательств мало. поддерживать их терапевтическую роль. Слишком часто натуральные продукты используются маркетологами, стремящимися быстро заработать, заявляя о чудодейственных целебных свойствах. К заявлениям, не подкрепленным доказательствами, всегда следует относиться скептически.

Имейте в виду, что медицинские средства, такие как никотиновые пластыри и никотиновая жевательная резинка, могут помочь справиться с физическими симптомами отмены после того, как вы бросите курить. Эти симптомы обычно длятся всего пару дней или целую неделю.

Тем не менее, психологическая зависимость является более серьезной проблемой, поэтому многие курильщики колеблются и возвращаются к привычке даже после того, как бросили курить в течение месяца. Таким образом, психологическое благополучие является важным фактором, и вы должны предпринять шаги для снижения уровня стресса и укрепить свою приверженность жизни без сигарет. В конце концов, вы дойдете до того момента, когда достижения в том, что вы не курили неделю, месяц или год, будет достаточно в качестве мотивации, чтобы не курить всю жизнь.

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