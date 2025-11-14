К чему приводит ежедневное употребление клюквы: об этом мало кто знает

Клюква – это ярко-красная ягода, знакомая многим благодаря морсам, соусам к мясу и праздничной выпечке. Она имеет кисловатый вкус, освежает и ассоциируется с осенними лесами и зимними праздниками. Клюкву добавляют в салаты, десерты, соусы и напитки, но ее польза для здоровья выходит далеко за пределы гастрономии.

Фото: из открытых источников

Эти маленькие ягоды богаты антиоксидантами и клетчаткой, а также содержат проантоцианидины (PACS), положительно влияющие на различные системы организма. Клюква может помогать в профилактике инфекций мочевыводящих путей, улучшать работу кишечника, поддерживать сердечно-сосудистую систему, регулировать уровень сахара в крови и укреплять здоровье полости рта.

Относительно мочеполовой системы: PACS в клюкве препятствуют прикреплению бактерий к клеткам мочевого тракта, что снижает риск развития инфекций. Исследования показывают, что регулярное употребление клюквенного сока может снизить повторные инфекции мочевыводящих путей на 30% у женщин, детей и пациентов после лучевой терапии мочевого пузыря. Наиболее эффективной формой считается именно сок, тогда как капсулы и порошки дают меньший эффект.

Клюква также полезна для кишечника. Ее антиоксиданты способны ингибировать бактерии Helicobacter pylori, вызывающие желудочно-кишечные инфекции. Исследования показали, что у людей, дважды в день пили клюквенный сок в течение восьми недель, уровень H. pylori снижался на 20% по сравнению с плацебо.

Относительно сахара в крови, обзор 22 исследований показал, что клюква помогает снижать уровень глюкозы натощак и HbA1c у людей с диабетом второго типа благодаря полифенолам. Для сердечно-сосудистой системы ягоды могут улучшать давление, индекс массы тела и повышать "хороший" холестерин у людей моложе 50 лет.

Еще один плюс – здоровье полости рта. Проантоцианидины из клюквы снижают риск кариеса и воспаления десен.

