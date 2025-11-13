К чему приводит ежедневное употребление чеснока: эти 5 преимуществ удивят всех

Не все осознают, что чеснок – это не просто популярная приправа, придающая блюдам аромат и остроту, но и настоящий источник пользы для здоровья. Parade отмечает, что этот овощ веками применялся не только для кулинарии, но и в лечебных целях. Его ценность настолько велика, что некоторые люди даже употребляют чеснок в форме капсул в качестве пищевой добавки.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что пользу для организма приносят и другие овощи и травы, и чтобы получить полный спектр полезных свойств, следует включать в рацион разнообразные природные продукты, а не ограничиваться чем-то одним.

Что касается чеснока, то его ежедневное потребление имеет ряд преимуществ, на которые обратили внимание зарегистрированные диетологи. Да, чеснок помогает уменьшать воспаление. Диетолог Алекс Касперо отмечает, что исследование 2020 показало: женщины, которые ежедневно принимали две капсулы чеснока в течение года, имели снижение оксидативного стресса, что является причиной воспалений.

Диетология Аманда Бейкер Лемейн добавляет, что как антиоксидантный и противовоспалительный продукт, чеснок богат фитохимическими веществами и микроэлементами, поэтому его регулярное потребление повышает антиоксидантный потенциал и уменьшает окислительный стресс".

Кроме того, чеснок поддерживает работу мозга, защищает клетки от нейродегенерации и предотвращает когнитивное снижение. Он также стимулирует иммунную систему, способствует укреплению костей и снижает риск остеопороза. Не менее важно влияние на сердечно-сосудистую систему: по словам экспертов, чеснок может быть полезной альтернативой соли, добавляя вкус блюдам без повышения потребления натрия.

Впрочем, у чеснока есть и ограничения.

"Чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в том числе антикоагулянтами, поэтому перед его регулярным употреблением важно проконсультироваться с врачом", — говорит Касперо.

