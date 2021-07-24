Известный актер заявил, что российские сериалы бездарные, а кино - отвратительное

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Лиля Воробьева
Одиозный российский актер Николай Бурляев очень резко и категорично высказался о кинематографе в России. Он объяснил почему покинул свою успешную карьеру в кино. Об этом он рассказал эфире YouTube-канала "Ещенепознер".
Николай Бурляев (фото из открытых источников)
74-летний народный артист России заявил, что его очень сильно возмущает то, что сегодня происходит в киносфере. По его словам, многие российские кинопроекты просто унижают духовный уровень страны.
А еще — актер заметил, что, то, что сегодня происходит в российском кинематографе просто унижает те достижения и результаты, которые удалось показать Андрею Тарковскому, Сергею Бондарчуку и Владимиру Шукшину. Он просто не понимает, как страна могла до такого скатиться.
По его словам, современное российское кино унижает достижения культовых режиссеров, которые навсегда вошли в историю кинематографа. Николай Бурляев честно выразил свою позицию по поводу рыночного российского кино, назвав его вульгарным. Он заявил, что есть 5,7,10 хороших картин, снятых за это и время. Но их очень мало.
В конце он заявил, что некоторые "художники" просто уничтожают российское кино и культуру.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в России спортсменка раскритиковала форму команды для Олимпийских игр. Спортсменка Дарья Устинова раскритиковала форму национальной сборной, которую специально сшили для спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио.
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