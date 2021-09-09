Играл в футбол и просто упал: в Украине умер известный певец

В городе Львове не стало известного исполнителя, основателя местного piano-post-pop rock группы PROVIDER и служителя церкви "Источник жизни" Андрея Грифеля. Смерть настигла его внезапно, он бегал с мячом на площадке и ему стало плохо. Артисту, который очень любил жизнь, писал песни и исполнял их, радовался успехам своих трех детей, было только 36 лет.

Умер Андрей Грифель (фото из открытых источников)

В Интернете шокированы друзья и коллеги пишут в адрес львовского артиста искренние слова соболезнования, вспоминают счастливые мгновения совместного творчества на сцене и уникальный талант Грифеля.

По словам участника группы CRY НЕБА Александра Мамедова, его товарищ по сцене был настоящей звездой, человеком сцены, который очень проникновенно пел свои песни. Жаль, что приятели не успели вместе исполнить песни Андрея. Александр выразил уверенность, что при встрече, которая состоится, товарищи непременно споют вместе.

Даниил Олейник убежден, что каждый человек должен пройти свой путь к вечности. Однако никто не знает, когда дорога закончится и наступит финиш. Андрей оставил после себя свои замечательные песенные произведения, которые теперь воспринимаются совсем иначе всеми, кто его любил и знал. Истинные друзья верят в обязательную встречу и теперь молятся за одинокую жену и осиротевших членов семьи — двух дочерей и сына.

Также покойный артист принимал участие в христианском музыкальном проекте прославления WHOLEHEART.

Своим поклонникам он известен по своим популярными хитами. Среди которых "Благодарю Тебя", "Небеса", "Рождественская", "К тебе лечу".

Напомним, что "Комментарии" сообщает о том, что умерла бывшая солистка группы Girls Aloud .

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