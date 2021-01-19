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Главная Новости Здоровье народная медицина Холодные ноги у ребенка – опасный симптом
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Холодные ноги у ребенка – опасный симптом

Как считают медики, если у ребенка температура за 38, а ноги и руки холодные - значит, в иммунной системе и терморегуляции произошли нарушения

сегодня, 22:00
Автор:

Ольга Чародий

 Врачи обращают внимание родителей на симптом, который может иметь серьёзные последствия для здоровья ребенка, а именно – холодные конечности при высокой температуре

Холодные ноги у ребенка – опасный симптом

Ребенок болеет (фото из открытых источников)

Если у ребенка  температура за 38, а ноги и руки холодные  — значит, в иммунной системе и терморегуляции произошли нарушения. Такое состояние называется — гипертермия, или "белая лихорадка" В этом состоянии и оказание помощи малышу должно быть незамедлительным, поскольку нарушение в работе сосудистой и иммунной системы может стать причиной сбоя физиологического процесса в организме.

В такой ситуации кровь приливает к главным внутренним органам, ее вязкость увеличивается, а циркуляция замедляется. Сосуды ног и рук охватывают спазмы, что приводит к нарушениям теплообмена. В этом состоянии возможны   даже судороги.

Напомним, вопрос "почему ребенок не спит ночью?" многие родители продолжают задавать даже после того, как ребенок начинает ходить в школу. Вы можете быть удивлены, узнав, что ни один ребенок (и взрослый тоже) не спит всю ночь. Ночные пробуждения — нормальная часть цикла сна. Многие дети засыпают после короткого пробуждения без посторонней помощи. К сожалению, не все овладели этим навыком во младенчестве.

Другими словами, если ваш ребенок рассчитывает на вас, чтобы заснуть, у него может возникнуть проблема с самостоятельным засыпанием. Как бороться с ночными визитами ребенка в спальню родителей Некоторые дети в возрасте 6-7 лет все еще могут испытывать проблемы с засыпанием без любимой мягкой игрушки, книжки или мамы. Если эта помощь недоступна, когда ваш ребенок просыпается ночью, у него возникает проблема с повторным засыпанием.





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Источник: https://newsarmenia.am/
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