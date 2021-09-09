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Главная Новости Здоровье народная медицина Главный санитарный врач рассказал, будут ли прививать украинцев третьей дозой вакцины
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Главный санитарный врач рассказал, будут ли прививать украинцев третьей дозой вакцины

По словам Кузина, пока точно неизвестно о потенциальном эффекте от третьей дозы

сегодня, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева

В мире увеличивается количество стран, где позволяют прививать людей третьей дозой вакцины от коронавирусной инфекции. Поэтому главный санитарный врач ответил на этот вопрос в эфире ток-шоу "Право на власть".

Главный санитарный врач рассказал, будут ли прививать украинцев третьей дозой вакцины

В Украине продолжается вакцинация (фото из открытых источников)

Чиновник отметил, что пока в стране этот вариант не рассматривают. По его словам, на соответствующем этапе они получили немало информации из различных источников, в частности, потенциального эффекта от третьей дозы вакцины. Следовательно, эта тема находится на уровне предыдущих публикаций,  которые не доказывают, что третья доза должна дать потенциальный эффект. По словам Игоря Кузина, буферная доза рекомендуется для имунокомпрометованых пациентов. Он пояснил, что это люди, которые имеют онкологические или другие тяжелые соматические заболевания.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что главный санврач страны рассказал, зачем выдавать зеленый и желтый внутренние COVID-сертификаты. В Украине будет действовать зеленый внутренний сертификат о полной вакцинации против COVID-19 и желтый сертификат о получении первой дозы вакцины. Зеленый будет активен год с момента получения второй дозы вакцинации против коронавируса. Желтым можно будет пользоваться до завершения иммунизации. Внутренний сертификат пока активный 6 месяцев. После окончания его срока действия от него нужно будет отказаться и активизировать новый — тоже на 6 месяцев. В итоге, как внутренний, так и международный сертификат будет действителен год с момента завершения курса вакцинации. Игорь Кузин отметил, что правительством сейчас нарабатывается механизм, как стимулировать людей активнее прививаться. Граждан, которые были привиты и имеют такие сертификаты, не будут ограничивать в действиях во время карантина, они будут жить повседневной жизнью.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/chi-provoditimut-v-ukrayini-vakcinaciyu-tretoyu-dozoyu-poyasnennya-golovnogo-sanlikarya-1863877.html
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