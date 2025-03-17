Ежедневный прием теплого душа приводит к неожиданному эффекту: выводы экспертов

В течение веков вода использовалась как средство лечения и улучшения состояния при разных болезнях. Этот метод, известный как гидротерапия, подразумевает применение воды разных температур для достижения желаемых эффектов. Но приносит ли такой душ реальную пользу здоровью? На платформе Healthy To Me было опубликовано новое видео, раскрывающее, как теплый душ влияет на организм.

Фото: из открытых источников

Повышение либидо

Горячий душ способствует улучшению кровообращения в области половых органов, что может оказать положительное влияние на либидо.

Улучшение состояния кожи

Теплая вода открывает поры, позволяя более эффективно очищать кожу от загрязнений, жира и бактерий. Это может помочь предотвратить появление акне и улучшить цвет лица. Кроме того, открытые поры позволяют увлажняющим и ухаживающим средствам лучше впитываться в кожу.

Уменьшение напряженности

Тепло расслабляет как мускулы, так и нервную систему. Это может снижать уровень стресса, так как уменьшается количество гормона кортизола. Улучшенный кровоток также способствует расслаблению усталых мышц и суставов, повышая их гибкость.

Улучшение качества сна

Горячий душ перед сном может помочь нормализовать температуру тела, что способствует глубокому и спокойному сну. Сначала температура тела повышается, а затем постепенно снижается, что вызывает чувство сонливости и помогает быстрее уснуть.

Улучшение работы сердца

Горячий душ стимулирует кровообращение и может оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Вода расширяет кровеносные сосуды, что позволяет циркулировать крови более свободно. Гидротерапия горячей водой помогает людям с хронической сердечной недостаточностью.

Важно помнить, что горячий душ имеет как преимущества, так и недостатки. К примеру, он может высушить кожу, но этого можно избежать, используя увлажняющие кремы, гели или масла после душа. Также рекомендуется, чтобы температура воды была на несколько градусов выше температуры вашего тела, чтобы максимизировать пользу.

Портал "Комментарии" уже писал , что некоторые люди предпочитают принимать душ утром, а некоторые делают это вечером перед сном. Мало кто знает, когда именно поход в ванную будет более полезен для здоровья.