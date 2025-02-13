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Ежедневное употребление этого чая будет способствовать долголетию и улучшит здоровье

Регулярное потребление хотя бы 2 чашек чёрного чая в день снижает риск преждевременной смерти на 9-13%.

сегодня, 11:20
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Клименко Елена

Черный чай может стать приятным и простым путем достижения долголетия и улучшения общего состояния здоровья. Он содержит множество полезных компонентов, способствующих профилактике сердечных заболеваний. Об этом сообщает Eating well.

Ежедневное употребление этого чая будет способствовать долголетию и улучшит здоровье

Фото: из открытых источников

Преимущества черного чая

·          Уменьшает вероятность преждевременной смерти

·          Исследование 2022 года, в котором участвовало около полумиллиона человек, выявило, что регулярное потребление хотя бы 2 чашек черного чая в день снижает риск преждевременной смерти на 9-13%.

·          Также у тех, кто пил этот напиток было меньше шансов умереть от инфаркта или инсульта.

  Богат антиоксидантами

·       Черный чай содержит много антиоксидантов — растительных соединений, которые помогают предотвратить хронические болезни и поддерживают здоровое старение.

·          Листья черного чая подвергаются полному окислению, что способствует образованию антиоксидантов.

·      Особенно этот чай богат флавоноидами, в частности теафлавинами и теарубигинами, которые полезны при хроническом воспалении и в профилактике различных заболеваний.

  Поддерживает здоровье сердца

·       Болезни сердца – одна из основных причин смерти, но благодаря содержанию антиоксидантов черный чай помогает снизить риски сердечно-сосудистых проблем.

·        Исследования также показали, что способствует нормализации артериального давления. Поскольку гипертония является основным фактором риска сердечных заболеваний и смертности, здоровый уровень давления является важным аспектом долголетия.

  Как правильно пить черный чай для долголетия

  Просто добавив черный чай к своему утреннему ритуалу, можно поддержать долголетие. Чтобы получить максимальную пользу, нужно:

·          Использовать листовой чай. Листья черного чая более эффективны по сравнению с пакетиками.

·     Настаивать не менее 3 минут. Диетологи рекомендуют заваривать чай 3-5 минут, чтобы получить больше антиоксидантов, но помните, что вкус будет насыщенным и горьким.

·          Избегать добавления сахара. Сахар может нейтрализовать некоторые полезные свойства чая, в частности его способность предотвращать инсульт. Если вам не по вкусу без сахара, выбирайте сорта с ароматизаторами из цветов или трав.

·          Добавлять лимон. Черный чай содержит дубильные вещества, снижающие усвоение железа, поэтому во время еды лучше добавлять сок лимона.

·          Пить не менее 2 чашек в день. Для достижения максимального эффекта от употребления чая следует пить хотя бы 2 чашки в день.

·          Не пить перед сном. Поскольку черный чай содержит кофеин, лучше его потреблять утром или вечером, чтобы не нарушить сон.

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Источник: https://www.eatingwell.com/best-tea-to-drink-to-live-longer-8787658
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