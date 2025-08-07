Этот уникальный чай отлично помогает расслабиться вечером и заменяет кофе

Мятный чай – освежающий напиток, который идеально подходит для летнего отдыха. Он не только помогает расслабиться после жаркого дня, но и прекрасный способ использовать избыток свежей мяты с огорода или балкона. Это ароматное растение растет очень активно, поэтому собственноручно собранная мята – настоящий бонус для любителей травяных чаев.

Фото: из открытых источников

Приготовление такого чая очень просто, он не нуждается в специальном оборудовании или опыте. Это делает мятный чай отличным выбором для тех, кто только начинает знакомиться с фитотерапией. К тому же, напиток не содержит кофеина и практически не имеет противопоказаний.

Рецепт приготовления чая из свежей мяты дома можно найти на сайте популярной кулинарной экспертки Марты Стюарт – все просто и доступно.

Мята используется людьми с давних времен – и как пряная трава, и как натуральное средство в домашней медицине. Ее полезные свойства подтверждают и современные специалисты. По словам чайной сомелье Даниэлы Титиун, мята может облегчить симптомы расстройства пищеварения, простуды и тошноты. Она советует употреблять мятный чай после сытной пищи, чтобы поскорее ощутить его положительное влияние.

Поскольку мята не содержит кофеина, ее можно пить даже вечером или вместо послеобеденного кофе – организм извлечет пользу, а нервная система не перегрузится.

Как приготовить свежий мятный чай.

Ингредиенты:

· Свежие листья мяты (горсть на чашку)

· кипяток

Пошаговый рецепт:

1. Тщательно промойте листья мяты холодной водой, чтобы удалить пыль и мелкий мусор.

2. Положите мяту в чашку или чайник.

3. Залейте крутым кипятком.

4. Накройте крышкой и дайте 5–7 минут настояться. Мята быстро отдает вкус и пользу, но для более насыщенного аромата можно добавить больше листьев.

5. Наслаждайтесь теплым или охлажденным напитком!

Для крупной компании:

1. На 1 литр кипятка используйте большее количество листьев.

2. Настаивайте 5-7 минут.

3. Процедите, охладите, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Такой чай сохраняется до трех суток.

