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Это лекарство есть у всех: что нужно делать каждый день, чтобы увеличить продолжительность жизни

Смех - это не просто приятная эмоция, но и естественное лекарство для организма

сегодня, 09:40
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Кравцев Сергей

Ученые заявили, что смех снижает уровень стресса, укрепляет сердце и даже влияет на долголетие. Об этом пишет портал "Комментарии", ссылаясь на сайт The Mirror.

Это лекарство есть у всех: что нужно делать каждый день, чтобы увеличить продолжительность жизни

Смех. Фото из открытых источников

Отмечается, что в современном мире из-за волнения о глобальных событиях и стоимости жизни люди стали меньше смеяться. Поиск возможностей для искреннего хохота может быть самым быстрым способом почувствовать себя лучше, как морально, так и физически.

Исследования показывают, что искренний смех действует как клапан для высвобождения гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, которые накапливаются со временем.

Смех вызывает высвобождение химических веществ в мозге, способствующих хорошему самочувствию, в частности гормона связи окситоцина и обезболивающих опиоидов, которые помогают регулировать настроение и улучшают способность справляться. Хороший смех также полезен для нашего организма.

Помимо быстрого улучшения настроения, больше смеяться может иметь ряд долгосрочных физических преимуществ для здоровья.

Это помогает снизить артериальное давление, улучшает кровообращение и расслабляет кровеносные сосуды. Японское исследование 2020 года, в котором приняли участие более 17 000 человек в возрасте до 40 лет, показало, что те, кто меньше смеялся, имели значительно большую вероятность развития сердечных заболеваний и более скорой смерти.

Смех также может помочь бороться с болезнями, укрепляя вашу иммунную систему.

Исследование калифорнийского Университета Лома Линда показало, что мужчины, которые в течение часа смотрели комедийное видео, имели больше антител, борющихся с инфекцией в крови.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/anyone-under-40-urged-one-34898943
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