Давление и артерии станут в норме благодаря этим специям: интересное открытие медиков

Сердечно-сосудистое здоровье можно поддерживать не только лекарством из аптеки, но и в собственной кухне – среди специй. Некоторые пряности обладают удивительными свойствами: они укрепляют сосуды, нормализуют АД и очищают артерии от накоплений.

Фото: из открытых источников

Их действие мягче фармпрепаратов, но часто более безопасно и эффективно.

Кайенский перец – стимулятор кровообращения

Его острота скрывает пользу для сердца. Капсаицин расширяет сосуды, улучшает кровоток и предотвращает тромбоз. Перец также укрепляет стенки артерий, снижает риск инсультов и сердечных приступов, активирует метаболизм и облегчает пищеварение. Добавьте щепотку к блюду или теплому напитку, и сердце будет работать стабильно.

Чеснок – естественный регулятор давления

Серосодержащие соединения в чесноке мягко нормализуют АД, регулируют уровень холестерина и уменьшают риск образования бляшек в сосудах. Регулярное потребление свежего чеснока, порошка или добавок помогает сердцу не хуже таблеток, без вредных побочных эффектов. Дополнительно чеснок укрепляет иммунитет.

Имбирь – улучшает кровообращение и снимает нагрузку на сердце

Пряный корень оказывает противовоспалительное действие, расширяет сосуды и способствует насыщению органов кислородом. Имбирь помогает поддерживать уровень сахара, улучшает пищеварение и уменьшает сердечную нагрузку. Чай из имбиря с медом и лимоном – не только вкусный напиток, но натуральное средство для сердца.

Комбинируя эти три специи в повседневном рационе, можно создать мощный природный комплекс для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что зеленый чай давно завоевал репутацию одного из самых полезных напитков в мире благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Диетология Дон Мэннинг подчеркивает, что его особенная польза проявляется в поддержке сердечно-сосудистой системы.