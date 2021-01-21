Барсучий жир провоцирует осложнения при COVID-19

Медики призывают людей не лечится народными средствами. Барсучий жир давно применяется в народной медицине, нередко его в качестве лекарства применяют при лечении короновируса. Медики предупреждают – такое лечение может привести к серьезным осложнениям.

Барсучий жир (фото из открытых источников)

В барсучьем жире содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, благодаря которым он весьма эффективен при заболеваниях легких, особенно туберкулезе. Вместе с кровью эти кислоты доставлялись в легкие, где они подменяли собой аминокислоты, из которых частично состоят палочки Коха — бактерии, вызывающие туберкулез. В результате смертоносные микроорганизмы разрушались, и болезнь уходила.



При этом данное лечение абсолютно не эффективно при лечении короновируса, а упущенное время может стать причиной серьезных осложнений.

Например, политический эксперт Денис Гороховский отмечает, что в мире на сегодняшний день есть всего несколько стран, которые производят собственные вакцины. Все остальные вынуждены закупать эти вакцины из вне. "Каждый день мы видим новости о том, что какая-то страна договорилась о поставке партии вакцин из Китая, России, США и т.д. И всегда это происходит вследствие диалога правительства с непосредственным производителем или же руководством страны-производителя.

Никаких посредников, только прямые переговоры. Во-первых, это самый эффективный пусть с точки зрения скорости процессов, во-вторых, любые посредники увеличивают стоимость вакцины, – поясняет эксперт. – И только в Украине появилась местная фирма-прокладка, через которую пытаются организовать закупку".









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