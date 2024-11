Зубы быстро портятся из-за нехватки этих витаминов и микроэлементов

Здоровье зубов зависит от многих факторов, включая генетику, гигиену полости рта и диету. Одним из ключевых аспектов есть наличие необходимых витаминов и микроэлементов в рационе. Недостаточность определенных питательных веществ может привести к быстрой порче зубов, сообщает портал "Комментарии".

Кальций является главным минералом, нужным для укрепления зубной эмали. Для обеспечения достаточного уровня кальция в организме рекомендуется употреблять молочные продукты, такие как молоко, творог и йогурт, а также зеленые листовые овощи, миндаль и продукты, обогащенные кальцием, например апельсиновый сок и злаки.

Фосфор является вторым по количеству минералом после кальция. Он способствует укреплению зубной эмали, так как помогает усваивать кальций. Фосфор содержится во многих продуктах, включая молочные продукты, мясо, рыбу, орехи и бобовые. Достаточное потребление фосфора помогает предотвратить разрушение зубов.

Витамин D играет немаловажную роль в усвоении кальция и фосфора, что способствует укреплению зубов и костей. Недостаточность витамина D может привести к повышенной ломкости зубов и развитию кариеса. Витамин D можно получить из таких продуктов, как жирная рыба, яичные желтки и обогащенное молоко.

Витамин C необходим для здоровья десен, поскольку он способствует выработке коллагена, укрепляющего ткани десен. Недостаточность витамина C может привести к кровоточивости десен и повышенному риску развития пародонтоза. Для обеспечения достаточного уровня витамина C рекомендуется употреблять цитрусовые фрукты, болгарский перец, брокколи и помидоры.

Витамин K важен для здоровья зубов, поскольку он помогает оптимизировать использование кальция в организме. Он также играет роль в реминерализации зубов, что помогает предотвратить образование зубного камня. Витамин K содержится в зеленых листовых овощах, таких как шпинат и капуста, а также в брокколи и брюссельской капусте.

