logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Жевание приводит к шокирующему эффекту: это открытие медиков впечатлит каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Жевание приводит к шокирующему эффекту: это открытие медиков впечатлит каждого

Жевание влияет на работу мозга, активируя зоны, отвечающие за движение, концентрацию и стресс-менеджмент

12 января 2026, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Эта практика существует уже не менее 8000 лет. В Скандинавии люди жевали березовую смолу, чтобы сделать ее более мягкой и использовать в качестве клея для инструментов. Другие древние цивилизации, в том числе греки, коренные американцы и майя, также потребляли древесную смолу – иногда для удовольствия, иногда для успокаивающего эффекта.

Жевание приводит к шокирующему эффекту: это открытие медиков впечатлит каждого

Фото: из открытых источников

В конце XIX и начале XX века Уильям Ригли-младший популяризировал жевательную резинку, превратив ее из экзотической игрушки в массовый продукт. Его рекламные кампании позиционировали жвачку как средство для снятия нервного напряжения, подавления голода и повышения концентрации.

В 1940-е годы исследования подтвердили, что жевание действительно снижает напряженность, но механизмы этого эффекта оставались неизвестными. Современные ученые только сейчас начинают объяснять биологические причины этих наблюдений.

Обзор 2025 от польских исследователей из Щецинского университета анализировал более трех десятилетий нейровизуализационных исследований. С помощью МРТ, ЭЭГ и инфракрасной спектроскопии они установили, что жевание активирует не только моторные и сенсорные зоны мозга, необходимые для движения рта, но и области, ответственные за внимание, бдительность и регуляцию стресса.

В экспериментах люди, которые жевали резинку во время заданий с умеренным стрессом – например, публичных выступлений или решения вычислительных задач – сообщали о меньшем уровне тревожности по сравнению с теми, кто не жевал. Однако эффект не проявлялся в более экстремальных ситуациях, таких как предоперационные стрессы и не улучшал запоминание сложной информации.

Исследователи подчеркивают, что хотя положительный эффект обычно кратковременный, жевательная резинка может модулировать мозговую активность, выходя за пределы простой координации движений рта. Прямая связь между нейронными изменениями и поведенческими результатами пока остается сложной для подтверждения.

Портал "Комментарии" уже писал , что повышенное артериальное давление, известное как гипертония, является одной из главных причин развития сердечно-сосудистых осложнений. При отсутствии должного контроля он может приводить к инсультам, инфарктам и другим опасным состояниям. Особенность гипертонии состоит в том, что она часто протекает без выраженных симптомов, поэтому ее нередко называют "тихим убийцей". В то же время, образ жизни, в частности питания, играет ключевую роль в регулировании показателей давления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости