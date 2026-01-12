Жевание приводит к шокирующему эффекту: это открытие медиков впечатлит каждого

Эта практика существует уже не менее 8000 лет. В Скандинавии люди жевали березовую смолу, чтобы сделать ее более мягкой и использовать в качестве клея для инструментов. Другие древние цивилизации, в том числе греки, коренные американцы и майя, также потребляли древесную смолу – иногда для удовольствия, иногда для успокаивающего эффекта.

В конце XIX и начале XX века Уильям Ригли-младший популяризировал жевательную резинку, превратив ее из экзотической игрушки в массовый продукт. Его рекламные кампании позиционировали жвачку как средство для снятия нервного напряжения, подавления голода и повышения концентрации.

В 1940-е годы исследования подтвердили, что жевание действительно снижает напряженность, но механизмы этого эффекта оставались неизвестными. Современные ученые только сейчас начинают объяснять биологические причины этих наблюдений.

Обзор 2025 от польских исследователей из Щецинского университета анализировал более трех десятилетий нейровизуализационных исследований. С помощью МРТ, ЭЭГ и инфракрасной спектроскопии они установили, что жевание активирует не только моторные и сенсорные зоны мозга, необходимые для движения рта, но и области, ответственные за внимание, бдительность и регуляцию стресса.

В экспериментах люди, которые жевали резинку во время заданий с умеренным стрессом – например, публичных выступлений или решения вычислительных задач – сообщали о меньшем уровне тревожности по сравнению с теми, кто не жевал. Однако эффект не проявлялся в более экстремальных ситуациях, таких как предоперационные стрессы и не улучшал запоминание сложной информации.

Исследователи подчеркивают, что хотя положительный эффект обычно кратковременный, жевательная резинка может модулировать мозговую активность, выходя за пределы простой координации движений рта. Прямая связь между нейронными изменениями и поведенческими результатами пока остается сложной для подтверждения.

