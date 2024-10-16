Заболевания суставов: что запрещено делать, чтобы не потерять подвижность

Заболевания суставов, такие как остеоартрит и ревматоидный артрит, могут оказывать значительное влияние на качество жизни, ограничивая подвижность и вызывая боль. Какие действия могут ухудшить состояние суставов и которых следует избегать, чтобы уменьшить симптомы и предотвратить дальнейшее повреждение, сообщает портал “Комментарии”.



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Высокие физические нагрузки могут значительно усугубить состояние суставов. ВОЗ рекомендует избегать таких видов активности, как бег, прыжки, глубокие приседания и подъем по лестнице. Эти действия создают дополнительное давление на суставы, что может привести к увеличению боли и воспалению.

Игнорирование боли может привести к серьезным осложнениям. Боль является сигналом организма о том, что что-то неверно. Если вы чувствуете боль во время физической активности, важно остановиться и отдохнуть.

Длительное стояние может вызвать дополнительное давление на суставы, особенно на колени и бедра. Рекомендуется избегать длительного стояния и делать перерывы для сидения или лежания. Это поможет уменьшить нагрузку на суставы и предотвратить их дальнейшее повреждение.

Самостоятельное лечение может оказаться опасным при заболеваниях суставов. Американская ассоциация ревматологов отмечает важность консультации с врачом перед началом любого лечения. Неправильное использование лекарств или методов лечения может привести к серьезным осложнениям и ухудшению состояния.

Неправильное питание может оказывать влияние на состояние суставов. Рекомендуется избегать воспаления продуктов, таких как обработанные продукты, сахар и насыщенные жиры. Вместо этого следует соблюдать сбалансированную диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь уменьшить воспаление.

Хотя высокие физические нагрузки могут быть вредными, полный отказ от физической активности может также негативно повлиять на состояние суставов. Рекомендуются регулярные низкоинтенсивные упражнения для поддержания подвижности и укрепления мышц вокруг суставов.

Заболевание суставов требует особого внимания и осторожности, поэтому следует учитывать перечисленные рекомендации и не заниматься самолечением.

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