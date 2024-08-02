Все о деменции: как проявляется, группы риска, профилактика

Сегодня проблема деменции является серьезной и глобальной, и она становится все более актуальной из-за старения населения во многих странах. Деменция обычно прогрессирует с течением времени, что приводит к ухудшению симптомов из-за усиления основного поражения мозга. Это может повлиять на жизнь людей, их семьи и опекунов, постепенно снижая способность выполнять ежедневные задачи и сохранять самостоятельность.

Что такое деменция

Портал "Комментарии" рассказывает о том, как проявляется деменция, группы риска и профилактика.





Основные проблемы в мире, связанные с деменцией

Рассмотрим основные аспекты, указывающие на масштабы и сложность этой проблемы:



Рост количества случаев

С каждым годом увеличивается количество людей, страдающих деменцией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году в мире насчитывалось около 55 миллионов человек с деменцией, и это количество может возрасти до 78 миллионов к 2030 году и 139 миллионов к 2050 году.

Расходы на здравоохранение

Деменция создает значительную финансовую нагрузку на системы здравоохранения и семьи. Расходы связаны как с медицинскими услугами, так и с уходом за людьми, страдающими деменцией. Эти расходы часто становятся непосильными для многих семей и общин.

Недостаточная осведомленность и стигматизация

Во многих обществах все еще существует стигма вокруг деменции, что может приводить к изоляции и дискриминации людей, живущих с ней. Недостаточная осведомленность в обществе может задерживать диагностику и доступ к необходимым услугам и поддержке.

Дефицит медицинских работников и ресурсов

Многие страны сталкиваются с дефицитом специалистов, которые могут оказывать качественный уход за людьми с деменцией. Это включает не только врачей, но и специалистов по уходу, социальных работников и психологов.

Потребность в новых исследованиях

Несмотря на усилия в научных исследованиях, на сегодняшний день нет лечения, которое могло бы полностью остановить или вылечить деменцию. Есть необходимость в развитии новых терапий и подходов к диагностике, которые могут помочь лучше понимать и лечить эту болезнь.





Пути решения проблемы деменции

Информационные кампании могут помочь развеять мифы о деменции и уменьшить стигму, связанную с ней. Создание программ поддержки для людей с деменцией и их семей, включая услуги по уходу на дому, поддержку в общине и консультации.

Необходимо инвестировать в научные исследования, направленные на разработку новых методов диагностики, лечения и профилактики деменции. Обеспечение доступности медицинских и социальных услуг для всех людей, нуждающихся в поддержке, независимо от их социального статуса или места жительства.

Предоставление ресурсов и обучение для семей, ухаживающих за людьми с деменцией, может значительно улучшить качество жизни как пациентов, так и их опекунов.

В целом решение проблемы деменции требует комплексного подхода, включая политические, социальные и медицинские усилия на глобальном уровне.





Что такое деменция?

Деменция – это общий термин для обозначения снижения когнитивных функций, влияющих на способность человека выполнять ежедневные задачи. Это не отдельная болезнь, а группа симптомов, которая может быть вызвана различными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, лобно-височную деменцию и другие.





Какие проявления деменции?

Симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от причины и включать:

1. Проблемы с памятью – забывание недавних событий или информации.

2. Проблемы с коммуникацией – трудности с выбором слов или пониманием речи.

3. Нарушение мышления и суждения – проблемы с принятием решений или решение проблем.

4. Дезориентация в пространстве и времени – потеря способности понимать, где вы находитесь или какой сейчас день.

5. Изменения настроения и поведения – депрессия, тревожность, паранойя или агрессия.

6. Утраты умения делать повседневные задачки — трудности с организацией и выполнением рутинных задач.





В каком возрасте возникает деменция?

Деменция чаще всего возникает у пожилых людей, обычно после 65 лет. Однако есть формы деменции, такие как ранняя деменция, которые могут проявляться у людей младшего возраста, даже в 40-50 лет. Риск развития деменции растет с возрастом, но это не часть нормального старения.





Что делать для профилактики деменции?

Хотя деменция не всегда может быть предотвращена, есть несколько стратегий, которые могут снизить риск ее развития:

Поддержание физической активности. Регулярные физические упражнения могут улучшить кровообращение в мозге и поддерживать его здоровье.

Сбалансированное питание. Диета, богатая фруктами, овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами, может снизить риск когнитивных нарушений.

Контроль АД и холестерина. Поддержание нормального уровня этих показателей снижает риск сосудистых заболеваний, которые могут привести к деменции.

Психическая активность. Регулярное решение задач, чтение, обучение новым навыкам и социальная активность могут способствовать сохранению когнитивной функции.

Отказ от вредных привычек. Курение и чрезмерное употребление алкоголя могут повысить риск деменции.

Качественный сон. Адекватный и регулярный сон важен для здоровья мозга.

Важно помнить, что ранняя диагностика и лечение может облегчить симптомы и улучшить качество жизни людей с деменцией. Если вы или ваши близкие замечаете симптомы, обратитесь к врачу для получения консультации и оценки состояния.