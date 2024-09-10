Врачи предупреждают, что курение может привести к ампутации

Курильщикам угрожают не только болезни легких, но и ампутация конечностей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



В службе отметили, что об этой угрозе от курения некоторые курильщики даже не подозревают. Дело в том, что токсичные элементы, попадающие из табачного дыма в организм, приводят к сужению сосудов и ухудшению кровообращения, в частности в конечностях. В такой ситуации приток крови к тканям снижается, а количество кислорода и питательных веществ уменьшается. Врачи предостерегают, что из-за недостаточного кровоснабжения существует высокий риск развития гангрены – отмирание тканей конечности.

К тому же курение оказывает негативное влияние на иммунную систему. В результате организм хуже борется с инфекциями и даже незначительные повреждения кожи или мышц могут привести к возникновению гангрены. Лечение в таком случае кардинальное – ампутация конечности.

Хирург-онколог Дмитрий Христюк подчеркнул, что лечение таких патологий, как поражение артерий и глубоких вен, тромбофлебиты, инфекционные поражения кожи, мягких тканей и костей, а также злокачественные опухоли требует комплексного лечения. “Лечение включает медикаментозную терапию, изменение образа жизни и в тяжелых случаях хирургическое вмешательство. Отказ от курения является первоочередным шагом в профилактике и лечении этих заболеваний", – посоветовал врач.

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